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وزير الخارجية الأمريكي: المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة غير كافية

3/13/2024 11:34:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 13- 3 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية داعيا سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل إلى فتح أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول وإبقائها مفتوحة للتأكد من تدفق المستدام للمساعدات.
وأكد بلينكن أمام الصحفيين في واشنطن أن الإدارة الأمريكية تعتبر حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر أولوية.
وأضاف "لقد أوضح الرئيس جو بايدن أن ضمان إمدادات المساعدات الإنسانية وبذل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين يجب أن يكون أولوية" مشددا على أن ذلك "لا يمكن أن يكون اعتبارا ثانويا".
ودعا بلينكن سلطات الكيان المحتل إلى تخفيف القيود على المنتجات الرئيسية من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر حيث يشن الاحتلال عدوانا متواصلا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وأكد بلينكن "نحن نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية بكل الوسائل اللازمة والطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي وقف إطلاق النار وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لإيصال المساعدات".
وتتواصل التحذيرات بما في ذلك تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة في غزة بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال ومسلسل التجويع المستمر الذي لا يميز بين الكبار والأطفال والنساء. (النهاية)

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