وزير الخارجية الأمريكي: المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة غير كافية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 13- 3 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية داعيا سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل إلى فتح أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول وإبقائها مفتوحة للتأكد من تدفق المستدام للمساعدات.
وأكد بلينكن أمام الصحفيين في واشنطن أن الإدارة الأمريكية تعتبر حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر أولوية.
وأضاف "لقد أوضح الرئيس جو بايدن أن ضمان إمدادات المساعدات الإنسانية وبذل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين يجب أن يكون أولوية" مشددا على أن ذلك "لا يمكن أن يكون اعتبارا ثانويا".
ودعا بلينكن سلطات الكيان المحتل إلى تخفيف القيود على المنتجات الرئيسية من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر حيث يشن الاحتلال عدوانا متواصلا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وأكد بلينكن "نحن نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية بكل الوسائل اللازمة والطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي وقف إطلاق النار وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لإيصال المساعدات".
وتتواصل التحذيرات بما في ذلك تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة في غزة بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال ومسلسل التجويع المستمر الذي لا يميز بين الكبار والأطفال والنساء. (النهاية)
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