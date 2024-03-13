الكويت يتعادل مع الفحيحيل (1-1) ضمن مباريات دوري (زين) لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 3 (كونا) -- تعادل فريق الكويت اليوم الاربعاء مع نظيره الفحيحيل (1-1) ضمن مباريات الجولة الاولى من مجموعة الابطال من دوري (زين) لكرة القدم.
وتقدم الكويت اولا بعدما انبرى اللاعب يوسف ناصر بنجاح لركلة جزاء في الدقيقة 53 فيما عادل الفحيحيل عن طريق لاعب الكويت فهد حمود (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 88 ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
ورفع الكويت رصيده الى 44 نقطة بالمركز الثاني في الترتيب في حين وصل الفحيحيل الى نقطته ال24 بالمركز الخامس.
واسفرت نتائج الجولة الاولى من مجموعة الابطال عن فوز القادسية والعربي على السالمية والنصر فيما تعادل الكويت مع الفحيحيل. (النهاية)
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