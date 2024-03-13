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وزير الشؤون الاجتماعية: المرأة الكويتية تؤدي دورا محوريا بنهضة المجتمع وصونه في السلم والحرب

3/13/2024 11:34:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 3 (كونا) -- أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأربعاء أن للمرأة الكويتية دورا محوريا ورئيسيا في نهضة المجتمع وتنميته وصونه في وقت السلم والحرب.
جاء ذلك في كلمة الوزير الصباح أمام أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة في يومها الثاني بقاعة الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
وقال الوزير الصباح إن المرأة الكويتية أثبتت إصرارها وقدرتها وتأثيرها في مختلف المجالات مشيرا إلى أنها تحظى بنصيب وافر من الحقوق في الدستور الكويتي فضلا عن الاهتمام بدورها سياسيا واجتماعيا وتنمويا وإلغاء كل أشكال التمييز بينها وبين الرجل.
وأضاف أن دستور دولة الكويت أرسى مبادئ المقومات الأساسية للمجتمع على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وأنه لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأشار إلى أن البلاد حرصت - من منطلق هذه المبادئ الدستورية - على تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية سواء من خلال تشريع القوانين أو الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة.
وذكر في هذا الصدد أن دولة الكويت تقدمت 10 مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي والصحة والبقاء والتمكين السياسي.
وأشار الوزير الصباح إلى أن البلاد سنت مجموعة من التشريعات الوطنية الهادفة إلى دعم المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها كلجنة المرأة والأعمال بهدف تمكين المرأة الكويتية اقتصاديا والإسهام في انخراطها بسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وأظهر الوزير الصباح أن جهود تمكين المرأة الكويتية تم تسجيلها في تقرير معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن إذ تقدمت دولة الكويت من المرتبة 123 إلى المرتبة 61 الأمر الذي يؤكد أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باتت مشرعة الأبواب أمام المرأة الكويتية.
واعتبر ما حققته المرأة الكويتية وتستمر في تحقيقه "مدعاة للفخر ودافعا للمزيد من الإنجازات" بتجاوز نسبة تمثيلها في المناصب القيادية الحكومية 25 بالمئة مشيرا إلى العمل على زيادة هذه النسبة "لإيماننا بكفاءة المرأة الكويتية ودورها الفاعل والملموس في شتى المجالات.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال الوزير الصباح إن المرأة الكويتية حققت نجاحات باهرة إذ شغلت نسبة 41 بالمئة من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي و26 بالمئة من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي و35 بالمئة من قوة العمل في البنوك الكويتية.
وحول حماية المرأة من العنف أكد الوزير الصباح أن البلاد أصدرت قانون الحماية من العنف الأسري الذي تعمل على إثره المراكز المعنية بهذا الشأن باستقبال الحالات على مدار اليوم ويتم تقديم جميع الخدمات الأساسية للمعنفات ولأطفالهن مع الحرص على تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية بالإضافة الى الدعم القانوني والصحي.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي أيضا حرص البلاد على استمرار الشراكة ما بين الحكومة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ليتسنى تقديم المشورة والنصح فيما يخص مؤشرات وضع المرأة في قوة العمل والمساواة في الأجور ومستوى التعليم. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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