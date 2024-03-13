وزير الشؤون الاجتماعية: المرأة الكويتية تؤدي دورا محوريا بنهضة المجتمع وصونه في السلم والحرب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 3 (كونا) -- أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأربعاء أن للمرأة الكويتية دورا محوريا ورئيسيا في نهضة المجتمع وتنميته وصونه في وقت السلم والحرب.
جاء ذلك في كلمة الوزير الصباح أمام أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة في يومها الثاني بقاعة الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
وقال الوزير الصباح إن المرأة الكويتية أثبتت إصرارها وقدرتها وتأثيرها في مختلف المجالات مشيرا إلى أنها تحظى بنصيب وافر من الحقوق في الدستور الكويتي فضلا عن الاهتمام بدورها سياسيا واجتماعيا وتنمويا وإلغاء كل أشكال التمييز بينها وبين الرجل.
وأضاف أن دستور دولة الكويت أرسى مبادئ المقومات الأساسية للمجتمع على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وأنه لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأشار إلى أن البلاد حرصت - من منطلق هذه المبادئ الدستورية - على تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية سواء من خلال تشريع القوانين أو الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة.
وذكر في هذا الصدد أن دولة الكويت تقدمت 10 مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي والصحة والبقاء والتمكين السياسي.
وأشار الوزير الصباح إلى أن البلاد سنت مجموعة من التشريعات الوطنية الهادفة إلى دعم المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها كلجنة المرأة والأعمال بهدف تمكين المرأة الكويتية اقتصاديا والإسهام في انخراطها بسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وأظهر الوزير الصباح أن جهود تمكين المرأة الكويتية تم تسجيلها في تقرير معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن إذ تقدمت دولة الكويت من المرتبة 123 إلى المرتبة 61 الأمر الذي يؤكد أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باتت مشرعة الأبواب أمام المرأة الكويتية.
واعتبر ما حققته المرأة الكويتية وتستمر في تحقيقه "مدعاة للفخر ودافعا للمزيد من الإنجازات" بتجاوز نسبة تمثيلها في المناصب القيادية الحكومية 25 بالمئة مشيرا إلى العمل على زيادة هذه النسبة "لإيماننا بكفاءة المرأة الكويتية ودورها الفاعل والملموس في شتى المجالات.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال الوزير الصباح إن المرأة الكويتية حققت نجاحات باهرة إذ شغلت نسبة 41 بالمئة من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي و26 بالمئة من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي و35 بالمئة من قوة العمل في البنوك الكويتية.
وحول حماية المرأة من العنف أكد الوزير الصباح أن البلاد أصدرت قانون الحماية من العنف الأسري الذي تعمل على إثره المراكز المعنية بهذا الشأن باستقبال الحالات على مدار اليوم ويتم تقديم جميع الخدمات الأساسية للمعنفات ولأطفالهن مع الحرص على تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية بالإضافة الى الدعم القانوني والصحي.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي أيضا حرص البلاد على استمرار الشراكة ما بين الحكومة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ليتسنى تقديم المشورة والنصح فيما يخص مؤشرات وضع المرأة في قوة العمل والمساواة في الأجور ومستوى التعليم. (النهاية)
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