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دولة الكويت تؤكد حرصها على تطبيق المساواة الاجتماعية وإعطاء الحقوق المتكافئة والمكفولة دستوريا

3/13/2024 11:34:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 3 (كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء حرصها على تطبيق المساواة بين الجنسين بإعطاء الحقوق المتساوية والمكفولة دستوريا وقانونيا بالإضافة إلى وضع معايير ذات مرونة تتناسب مع الواجبات والاحتياجات والأولويات للنساء والرجال على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مريم العازمي في اجتماع المائدة المستديرة تحت عنوان "تعبئة التمويل لعملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى إنهاء فقر النساء والفتيات" والمنعقد على هامش أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة.
وقالت العازمي إن المرأة الكويتية تمضي بخطوات ثابتة قدما على طريق التطور الحضاري باعتبارها أساس المجتمع وشريكة الرجل في التنمية إذ قطعت خطوات واسعة في شتى ميادين الشأن العام والمناصب الريادية والقيادية لنيل حقوقها كاملة.
وأضافت أن "نضال المرأة الكويتية لم يأت وليد المصادفة إنما ثمرة مسيرة طويلة استمرت عشرات السنوات من المطالبات والجهود تكللت عام 2005 بإقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية".
ولفتت إلى دخول المرأة الكويتية في عام 2005 للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد إيمانا بأهمية مشاركتها في اتخاذ القرار على كل المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث.
وتابعت أن المرأة الكويتية دخلت في عضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي وشغلت العديد من المراتب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة علاوة على خوضها تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا.
واستعرضت العازمي توالي نجاحات المرأة الكويتية في السلطة القضائية والسلك العسكري حيث أشارت إلى قرار وزير الدفاع الكويتي في عام 2021 الذي قضى بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي "وكان القرار الأول من نوعه في تاريخ الكويت".
وفي السياق لفتت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى أن دولة الكويت وقعت في عام 1994 على اتفاقية حقوق المرأة (سيداو) الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي جاءت منسجمة مع الدستور الكويتي وتنص على تحقيق المساواة والاعتراف بكيان المرأة تجسيدا لأهميتها في المجتمع.
واستشهدت العازمي بكلمة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمام تجمع قادة العالم في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك عام 2015 حيث أكد التزام البلاد بتنفيذ هذه الخطة التي يتمحور الهدف الخامس من أهدافها حول تمكين المرأة وأنها جزء لا يتجزأ من خطة (كويت جديدة 2035).
وأكدت العازمي اهتمام دولة الكويت بمعالجة أوضاع المرأة في المجتمع الكويتي باستخدام استراتيجيات من شأنها الإسهام في خلق بيئة قوامها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين كحق من حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الأولوية في الاهتمام تأتي بمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف الأول المعني ب"القضاء على الفقر" والهدف الخامس المعني ب"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".
وبينت أن من أهم الخطوات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة الكويتية لتحسين وزيادة الموارد المخصصة لمعالجة أوضاع النساء الاقتصادية هي إضافة التعديلات على القوانين الحالية عن طريق التصدي للعنف وحماية حقوق النساء في وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن دولة الكويت أولت الاهتمام بتوفير الحماية المجتمعية للنساء حيث تم إقرار قانون "الحماية من العنف الأسري" في عام 2023 والذي يساهم في تعزيز حماية المرأة والفتاة الكويتية في المجتمع بقوة القانون باعتبارها فردا مهما من أفراد المجتمع وموفرة الرعاية الاجتماعية والنفسية الأساسية في الأسرة.
وقالت العازمي إن إسهامات دولة الكويت في مجال تمكين المرأة قد فاق الجانب السياسي والتشريعي فقد ارتكزت جهود البلاد نحو تمكين النساء من الناحية الاقتصادية حتى يتم تعزيز قدرتهن في القضاء على الفقر وتنمية الإنتاجية.
ورأت أن من أهم الأمثلة على الجهود والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المجتمعية التي تم اتخاذها هو تبني مفهوم "الحماية الاجتماعية" عن طريق "قانون المساعدات العامة" لسنة 2011 والتي تشمل فئات المطلقات والأرامل وأسر المساجين والمفرج عنهم.
وأشارت العازمي إلى إطلاق مشروع شبكة "أمان" الذي يشمل جميع أنواع الدعم الحكومية والمساعدات الخيرية لتحديد الفئات الأكثر احتياجا ووضع آلية لتوفير الضمان الاجتماعي اللازم لها حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية ما يقارب 40 ألف مستفيد وفقا لآخر إحصائية لشهر يناير 2024.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة سعيها نحو تكريس جميع الجهود في الوزارة والمجلس نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو توفير الحماية والعيش الكريم للأسرة والتي تعتبر المرأة هي أساسها وكيانها. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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