القيادة المركزية الأمريكية تقوم بإنزال جوي تاسع للمساعدات الانسانية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الاربعاء انها اجرت عملية إنزال جوي تاسع للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع الدائر.
وذكرت القيادة المركزية في بيان على صفحتها في موقع (اكس) ان العملية التاسعة تضمنت طائرتين من طراز (سي-130) وطائرة واحدة من طراز (سي-17 غلوب ماستر) تابعتين للقوة الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.
واضاف البيان ان الطائرات اسقطت أكثر من 35712 وجبة و28800 زجاجة مياه على شمال غزة وهي منطقة في حاجة ماسة للمساعدات ما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
واشار الى ان عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الامريكية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
واكدت القيادة المركزية الامريكية ان التخطيط متواصل لتنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة. (النهاية)
ا م م / ر ج
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