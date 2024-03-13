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القيادة المركزية الأمريكية تقوم بإنزال جوي تاسع للمساعدات الانسانية إلى غزة

3/13/2024 11:34:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الاربعاء انها اجرت عملية إنزال جوي تاسع للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع الدائر.
وذكرت القيادة المركزية في بيان على صفحتها في موقع (اكس) ان العملية التاسعة تضمنت طائرتين من طراز (سي-130) وطائرة واحدة من طراز (سي-17 غلوب ماستر) تابعتين للقوة الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.
واضاف البيان ان الطائرات اسقطت أكثر من 35712 وجبة و28800 زجاجة مياه على شمال غزة وهي منطقة في حاجة ماسة للمساعدات ما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
واشار الى ان عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الامريكية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
واكدت القيادة المركزية الامريكية ان التخطيط متواصل لتنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة. (النهاية)

ا م م / ر ج



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