الامن المغربي يحبط محاولة تهريب نحو 5ر1 طن من المخدرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 13 - 3 (كونا) -- أحبطت سلطات الامن المغربي بولاية الدار البيضاء اليوم الاربعاء محاولة لتهريب طن و420 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت المديرية العامة للامن الوطني في بيان ان ذلك جرى بالتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية بولاية امن الدار البيضاء ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية).,
واوضح البيان "انه جرى توقيف المشتبه فيهما اللذين كانا على متن سيارة نفعية حيث اسفرت عملية تفتيش السيارة عن العثور بداخلها على زورق مطاطي ومحرك بحري علاوة على 42 رزمة من مخدر الشيرا" لافتا الى اخضاع المشتبه فيهما لتدابير الحراسة النظرية.
وخلص البيان الى ان هذه العملية تندرج في اطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تقوم بها السلطات الامنية المختصة لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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