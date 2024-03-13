(أتلتيكو مدريد) يهزم (انتر) بركلات الترجيح ويتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 3 (كونا) -- انتزع (أتلتيكو مدريد) بطاقة التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد الفوز على (انتر ميلان) بثلاثة أهداف لهدفين في ركلات الترجيح مساء اليوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.
وانتهت المباراة التي أجريت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) بفوز (أتلتيكو مدريد) بهدفين لهدف على منافسه الإيطالي الذي كان قد انتصر ذهابا بهدف دون رد على ملعب (سان سيرو) في فبراير الماضي فكانت النتيجة الإجمالية التعادل بهدفين لمثلهما.
واحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين اللذين انتهيا بدورهما دون تغيير في النتيجة فاتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز بها أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدفين.
وفي مباراة الليلة سجل فيديريكو ديماركو هدف التقدم للفريق الايطالي في الدقيقة 33 فانتفض (أتلتيكو) بثنائية حيث سجل الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الأول في الدقيقة 35 وأضاف الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 87.
وبذلك يلحق (أتلتيكو مدريد) بفريقي (ريال مدريد) و(برشلونة) اللذين تأهلا أيضا الى ربع نهائي المسابقة القارية علما انه من المقرر إجراء قرعة هذا الدور يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة (نيون) السويسرية. (النهاية)
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