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(أتلتيكو مدريد) يهزم (انتر) بركلات الترجيح ويتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

3/13/2024 11:34:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 3 (كونا) -- انتزع (أتلتيكو مدريد) بطاقة التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد الفوز على (انتر ميلان) بثلاثة أهداف لهدفين في ركلات الترجيح مساء اليوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.
وانتهت المباراة التي أجريت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) بفوز (أتلتيكو مدريد) بهدفين لهدف على منافسه الإيطالي الذي كان قد انتصر ذهابا بهدف دون رد على ملعب (سان سيرو) في فبراير الماضي فكانت النتيجة الإجمالية التعادل بهدفين لمثلهما.
واحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين اللذين انتهيا بدورهما دون تغيير في النتيجة فاتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز بها أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدفين.
وفي مباراة الليلة سجل فيديريكو ديماركو هدف التقدم للفريق الايطالي في الدقيقة 33 فانتفض (أتلتيكو) بثنائية حيث سجل الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الأول في الدقيقة 35 وأضاف الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 87.
وبذلك يلحق (أتلتيكو مدريد) بفريقي (ريال مدريد) و(برشلونة) اللذين تأهلا أيضا الى ربع نهائي المسابقة القارية علما انه من المقرر إجراء قرعة هذا الدور يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة (نيون) السويسرية. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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