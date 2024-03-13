موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) يغلق على اجمالي 258 مرشحا ومرشحة بلغ عدد المرشحين منهم 244 مرشحا وعدد المرشحات الإناث 14 مرشحة.
الكويت - احصائية إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية تظهر أن اجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقرر عقدها في الرابع من شهر ابريل المقبل يبلغ 834733 ناخبا وناخبة بواقع 405948 من الذكور و428785 من الإناث.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب يتمكنان من الحصول على العدد الكافي من المندوبين ليضمنا ترشيح حزبيهما نظريا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.
برلين - مطار (ميونيخ) الدولي يعلن إلغاء 400 رحلة من وإلى المطار بسبب إضراب دعت إليه نقابة المضيفين الجويين الألمانية (أوفو).
القاهرة - وزارة الخارجية المصرية تقول إنها تتابع بصورة حثيثة التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير تابع للكنيسة الأرثوذكسية القبطية بمدينة (كولينان) شمال شرقب عاصمة جنوب أفريقيا (بريتوريا).
فيينا - وزارة الخارجية النمساوية تعتبر اثنين من الدبلوماسيين الروس في النمسا شخصان غير مرغوب فيهما وتأمرهما بمغادرة البلاد خلال اسبوع وذلك بسبب قيامهما بتصرفات تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي بحسب الوزارة. (النهاية) ر ج
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