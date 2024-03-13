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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/13/2024 11:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) يغلق على اجمالي 258 مرشحا ومرشحة بلغ عدد المرشحين منهم 244 مرشحا وعدد المرشحات الإناث 14 مرشحة.

الكويت - احصائية إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية تظهر أن اجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقرر عقدها في الرابع من شهر ابريل المقبل يبلغ 834733 ناخبا وناخبة بواقع 405948 من الذكور و428785 من الإناث.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب يتمكنان من الحصول على العدد الكافي من المندوبين ليضمنا ترشيح حزبيهما نظريا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

برلين - مطار (ميونيخ) الدولي يعلن إلغاء 400 رحلة من وإلى المطار بسبب إضراب دعت إليه نقابة المضيفين الجويين الألمانية (أوفو).

القاهرة - وزارة الخارجية المصرية تقول إنها تتابع بصورة حثيثة التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير تابع للكنيسة الأرثوذكسية القبطية بمدينة (كولينان) شمال شرقب عاصمة جنوب أفريقيا (بريتوريا).

فيينا - وزارة الخارجية النمساوية تعتبر اثنين من الدبلوماسيين الروس في النمسا شخصان غير مرغوب فيهما وتأمرهما بمغادرة البلاد خلال اسبوع وذلك بسبب قيامهما بتصرفات تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي بحسب الوزارة. (النهاية) ر ج

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