مؤسسات حقوقية فلسطينية تستنكر قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات برفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 آذار (بترا)- أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات غياب الإرادة السياسية والمحاسبة الذي يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي التمادي في استهداف المدنيات والمدنيين وكان آخرها استهداف مركز توزيع مساعدات تابع للأمم المتحدة في رفح جنوب القطاع، خلال عملية توزيع مساعدات.

وقالت مؤسسات حقوق الانسان في بيان صحفي، إن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم المروعة والمشينة يعكس إصرارها على حرمان المدنيات والمدنيين الفلسطينيين من الحصول على المواد الغذائية والتموينية واستخدام التجويع كسلاح ضمن هجومها العسكري الواسع المستمر لليوم الـ 159 على التوالي، مع عجز المجتمع الدولي الذي كرس سياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها إسرائيل نتيجة الحصانة التي توفرها لها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.

ووفق المعلومات التي جمعها باحثو المؤسسات ففي حوالي الساعة 11:50 صباح اليوم الأربعاء، استهدفت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال مقر توزيع المساعدات الإنسانية التابع للأونروا في الحي الإداري في مدينة رفح أثناء توزيع الطحين على السكان، ما أسفر عن استشهاد 5 مدنيين، بينهم طفل، وأحد موظفي الأونروا وأحد أفراد الشرطة التي يعمل عناصرها على حماية وتأمين توزيع المساعدات، مثلما أصيب عدد آخر من المدنيين بجروح مختلفة بينهم 22 من موظفي الأونروا.

وأكدت أن هذا ليس الاستهداف الإسرائيلي الأول لمراكز الأونروا، فقد تم الإبلاغ عن 342 حادثة تأثرت بها مباني الأونروا والأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الهجوم العسكري، وبعضها شهد حوادث متكررة منها الموقع ذاته.

كما تأثرت 157 منشأة تحت علم الأمم المتحدة، وبعضها دمر بالكامل، ومن بينها العديد من المدارس.

وتقدر الوكالة الأممية أنه استشهد ما لا يقل عن 404 نازحات ونازحين خلال تواجدهم في ملاجئ الأونروا وأصيب 1385 على الأقل منذ بدء الهجوم العسكري في تشرين الأول الماضي، مثلما قتل أكثر من 165 موظفاً وموظفة من موظفي الأونروا.

--(بترا)

ب ع/ ع ط

14/03/2024 00:53:40

