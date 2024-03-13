مؤسسات حقوقية فلسطينية تستنكر قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات برفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 آذار (بترا)- أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات غياب الإرادة السياسية والمحاسبة الذي يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي التمادي في استهداف المدنيات والمدنيين وكان آخرها استهداف مركز توزيع مساعدات تابع للأمم المتحدة في رفح جنوب القطاع، خلال عملية توزيع مساعدات.
وقالت مؤسسات حقوق الانسان في بيان صحفي، إن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم المروعة والمشينة يعكس إصرارها على حرمان المدنيات والمدنيين الفلسطينيين من الحصول على المواد الغذائية والتموينية واستخدام التجويع كسلاح ضمن هجومها العسكري الواسع المستمر لليوم الـ 159 على التوالي، مع عجز المجتمع الدولي الذي كرس سياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها إسرائيل نتيجة الحصانة التي توفرها لها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
ووفق المعلومات التي جمعها باحثو المؤسسات ففي حوالي الساعة 11:50 صباح اليوم الأربعاء، استهدفت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال مقر توزيع المساعدات الإنسانية التابع للأونروا في الحي الإداري في مدينة رفح أثناء توزيع الطحين على السكان، ما أسفر عن استشهاد 5 مدنيين، بينهم طفل، وأحد موظفي الأونروا وأحد أفراد الشرطة التي يعمل عناصرها على حماية وتأمين توزيع المساعدات، مثلما أصيب عدد آخر من المدنيين بجروح مختلفة بينهم 22 من موظفي الأونروا.
وأكدت أن هذا ليس الاستهداف الإسرائيلي الأول لمراكز الأونروا، فقد تم الإبلاغ عن 342 حادثة تأثرت بها مباني الأونروا والأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الهجوم العسكري، وبعضها شهد حوادث متكررة منها الموقع ذاته.
كما تأثرت 157 منشأة تحت علم الأمم المتحدة، وبعضها دمر بالكامل، ومن بينها العديد من المدارس.
وتقدر الوكالة الأممية أنه استشهد ما لا يقل عن 404 نازحات ونازحين خلال تواجدهم في ملاجئ الأونروا وأصيب 1385 على الأقل منذ بدء الهجوم العسكري في تشرين الأول الماضي، مثلما قتل أكثر من 165 موظفاً وموظفة من موظفي الأونروا.
--(بترا)
ب ع/ ع ط
14/03/2024 00:53:40
MENAFN13032024000117011021ID1107975134
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