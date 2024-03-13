الأمانة: اتلاف 1600 لتر عصائر في وسط البلد

الأمانة: اتلاف 1600 لتر عصائر في وسط البلد
التاريخ
3/13/2024 11:34:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- أتلفت كوادر الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء نحو ألف لتر من العصائر في كشك يقع آخر شارع قريش.
وقالت الأمانة إنه تبين للكوادر الرقابية ان الكشك الذي يبيع العصائر للمستهلك يتم تزويده بها من مشغل محاذ، من خلال ماسورة توصل لموقع الكشك.
وأوضحت أن عملية الإتلاف شملت كذلك 600 لتر عصائر في المشغل لتصل كمية العصائر المتلفة الى 1600 لتر.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
13/03/2024 23:45:50
MENAFN13032024000117011021ID1107975133
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