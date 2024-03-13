الأمانة: اتلاف 1600 لتر عصائر في وسط البلد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- أتلفت كوادر الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء نحو ألف لتر من العصائر في كشك يقع آخر شارع قريش.

وقالت الأمانة إنه تبين للكوادر الرقابية ان الكشك الذي يبيع العصائر للمستهلك يتم تزويده بها من مشغل محاذ، من خلال ماسورة توصل لموقع الكشك.

وأوضحت أن عملية الإتلاف شملت كذلك 600 لتر عصائر في المشغل لتصل كمية العصائر المتلفة الى 1600 لتر.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ ع ط

13/03/2024 23:45:50