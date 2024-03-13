Thursday, 14 March 2024 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء التقديم على برنامج التوظيف الموسمي الرابع لموسم الحج

3/13/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن بدء التقديم على برنامج التوظيف الموسمي الرابع لموسم الحج لعام 1445.
وتتمثل شروط التقديم في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، بحيث أن لا يقل عمره عن 19 سنة، إلى جانب اجتيازه للمقابلة الشخصية، مبينة في الوقت نفسه بأن مواقع العمل ستكون في مقار الشركة داخل المشاعر المقدسة.
ونوهت الشركة بأن التقديم سيكون عبر الرابط (اضغط هنا ) .

MENAFN13032024000089011017ID1107975103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث