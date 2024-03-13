(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن بدء التقديم على برنامج التوظيف الموسمي الرابع لموسم الحج لعام 1445.
وتتمثل شروط التقديم في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، بحيث أن لا يقل عمره عن 19 سنة، إلى جانب اجتيازه للمقابلة الشخصية، مبينة في الوقت نفسه بأن مواقع العمل ستكون في مقار الشركة داخل المشاعر المقدسة.
ونوهت الشركة بأن التقديم سيكون عبر الرابط (اضغط هنا
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