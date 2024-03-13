ندوة للتوعية بلقاحات موسم الحج

(MENAFN
- Al Watan) نظمت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، ندوةً بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات بمجال لقاحات التهاب السحايا والمكورات السحائية، خاصةً مع اقتراب موسم الحج.
حضر الندوة مجموعة من الأطباء والممارسين الصحيين من المتخصصين والمهتمين بمجال اللقاحات والوقاية من الأمراض، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المعنية بشؤون الصحة.
وغطت الندوة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بلقاحات التهاب السحايا خلال موسم الحج، عبر جلسات متخصصة تناولت "التأثيرات الصحية والنفسية لمرض التهاب السحايا"، و"مخاطر التجمعات في المملكة والتدابير الوقائية أثناء الحج"، و"اللقاحات المضادة للمكورات السحائية خلال موسم الحج". واختتمت الندوة بنقاش مفتوح شارك فيه المتحدثون ورؤساء الجلسات، وتبادلوا الرؤى حول أفضل الطرق للوقاية من الأمراض عموماً، ومرض التهاب السحايا على وجه الخصوص.
وخلال الندوة، نوّه الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود للصحة والعلوم الدكتور ماجد الشمراني بضرورة تلقِّي الحجاج للتطعيمات، وذلك قبل سفرهم بفترة كافية، لوقايتهم من الأمراض المعدية، ومن أهمها مرض التهاب السحايا، فيما أشاد الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية التنفيذية، بالمركز الطبي الدولي، الدكتور أشرف الأمير بالأدوار المهمة التي تلعبها الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع في تعزيز الوعي بالمرض، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الإجراءات الوقائية.
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