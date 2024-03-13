Thursday, 14 March 2024 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندوة للتوعية بلقاحات موسم الحج

3/13/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، ندوةً بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات بمجال لقاحات التهاب السحايا والمكورات السحائية، خاصةً مع اقتراب موسم الحج.
حضر الندوة مجموعة من الأطباء والممارسين الصحيين من المتخصصين والمهتمين بمجال اللقاحات والوقاية من الأمراض، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المعنية بشؤون الصحة.
وغطت الندوة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بلقاحات التهاب السحايا خلال موسم الحج، عبر جلسات متخصصة تناولت "التأثيرات الصحية والنفسية لمرض التهاب السحايا"، و"مخاطر التجمعات في المملكة والتدابير الوقائية أثناء الحج"، و"اللقاحات المضادة للمكورات السحائية خلال موسم الحج". واختتمت الندوة بنقاش مفتوح شارك فيه المتحدثون ورؤساء الجلسات، وتبادلوا الرؤى حول أفضل الطرق للوقاية من الأمراض عموماً، ومرض التهاب السحايا على وجه الخصوص.
وخلال الندوة، نوّه الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود للصحة والعلوم الدكتور ماجد الشمراني بضرورة تلقِّي الحجاج للتطعيمات، وذلك قبل سفرهم بفترة كافية، لوقايتهم من الأمراض المعدية، ومن أهمها مرض التهاب السحايا، فيما أشاد الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية التنفيذية، بالمركز الطبي الدولي، الدكتور أشرف الأمير بالأدوار المهمة التي تلعبها الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع في تعزيز الوعي بالمرض، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الإجراءات الوقائية.

MENAFN13032024000089011017ID1107975102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث