Thursday, 14 March 2024 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


911 بدلا من 999 في المدينة المنورة

3/13/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ في المدينة المنورة تلقي بلاغات الطوارئ على رقم الطواري الموحد 911 بدلًا من الرقم 999، لتدخل المدينة كرابع منطقة في هذه المنظومة الأمنية، بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وظهرت عدد من الآليات التابعة لدوريات الأمن بالمنطقة التي بدا أنها دخلت الخدمة حديثًا مدون عليها الرقم الجديد 911 بدلًا من الرقم السابق.
إنشاء المركز
دعت الحاجة الأمنية قبل عدة عقود، إلى إنشاء مركز يتولى دور تنسيق الجهود فيما بين المؤسسات الأمنية بمعناها واختصاصاتها الواسعة سواء المنضوية تحت وزارة الداخلية أو القطاعات الأمنية الأخرى من جهة، مثل وزارة الحرس الوطني وغيرها، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مركز القيادة والسيطرة، لكن التحولات وايقاع الحياة المتسارع دفع بوزارة الداخلية الى الغاء مسمى ((مركز القيادة والسيطرة)) ليصبح تحت مسمى ((المركز الوطني للعمليات الأمنية)) وسرعان ما تطلب التطوير والتحديث الذي تقوده الوزارة الى ولادة فكرة ((مركز العمليات الأمنية الموحدة 911))، وجاءت منطقتي الرياض ومكة المكرمة كأول نواة لهذه الفكرة.
جمع وتحليل
يعد المركز ((المركز الوطني للعمليات الأمنية)) وفقًا لمهامه واختصاصاته العمود الفقري للعمل الأمني بالنظر إلى واجباته الواسعة، فمن بين المهام المسنودة إليه وفقًا للبيانات المفتوحة، رصد ومراقبة الوضع الأمني بشكل عام على مستوى المملكة، وجمع وتحليل المؤشرات السلبية، وتقديمها لصاحب الصلاحية مقرونة بالحلول المقترحة للمساعدة في سرعة اتخاذ القرار، وتمرير الأوامر ذات العلاقة بالحالات الأمنية الطارئة، إدارة الأزمات أو الأحداث الأمنية في حالة تجاوزها لقدرة الجهات الأمنية في المنطقة أو في حال حدوثها في أكثر من منطقة.
مهام للمركز
- تنسيق جهود القطاعات الأمنية
- التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى
- معالجة الأحداث التي تظهر في حينها
- جمع وتصنيف وتحليل المعلومات الأمنية
- متابعة الحدث أولًا بأول
- استقبال البلاغات المهمة وتمريرها للجهات المعنية
- تقييم إجراءات معالجة الأحداث

MENAFN13032024000089011017ID1107975101

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث