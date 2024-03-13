911 بدلا من 999 في المدينة المنورة

(MENAFN
- Al Watan) بدأ في المدينة المنورة تلقي بلاغات الطوارئ على رقم الطواري الموحد 911 بدلًا من الرقم 999، لتدخل المدينة كرابع منطقة في هذه المنظومة الأمنية، بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وظهرت عدد من الآليات التابعة لدوريات الأمن بالمنطقة التي بدا أنها دخلت الخدمة حديثًا مدون عليها الرقم الجديد 911 بدلًا من الرقم السابق.
إنشاء المركز
دعت الحاجة الأمنية قبل عدة عقود، إلى إنشاء مركز يتولى دور تنسيق الجهود فيما بين المؤسسات الأمنية بمعناها واختصاصاتها الواسعة سواء المنضوية تحت وزارة الداخلية أو القطاعات الأمنية الأخرى من جهة، مثل وزارة الحرس الوطني وغيرها، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مركز القيادة والسيطرة، لكن التحولات وايقاع الحياة المتسارع دفع بوزارة الداخلية الى الغاء مسمى ((مركز القيادة والسيطرة)) ليصبح تحت مسمى ((المركز الوطني للعمليات الأمنية)) وسرعان ما تطلب التطوير والتحديث الذي تقوده الوزارة الى ولادة فكرة ((مركز العمليات الأمنية الموحدة 911))، وجاءت منطقتي الرياض ومكة المكرمة كأول نواة لهذه الفكرة.
جمع وتحليل
يعد المركز ((المركز الوطني للعمليات الأمنية)) وفقًا لمهامه واختصاصاته العمود الفقري للعمل الأمني بالنظر إلى واجباته الواسعة، فمن بين المهام المسنودة إليه وفقًا للبيانات المفتوحة، رصد ومراقبة الوضع الأمني بشكل عام على مستوى المملكة، وجمع وتحليل المؤشرات السلبية، وتقديمها لصاحب الصلاحية مقرونة بالحلول المقترحة للمساعدة في سرعة اتخاذ القرار، وتمرير الأوامر ذات العلاقة بالحالات الأمنية الطارئة، إدارة الأزمات أو الأحداث الأمنية في حالة تجاوزها لقدرة الجهات الأمنية في المنطقة أو في حال حدوثها في أكثر من منطقة.
مهام للمركز
- تنسيق جهود القطاعات الأمنية
- التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى
- معالجة الأحداث التي تظهر في حينها
- جمع وتصنيف وتحليل المعلومات الأمنية
- متابعة الحدث أولًا بأول
- استقبال البلاغات المهمة وتمريرها للجهات المعنية
- تقييم إجراءات معالجة الأحداث
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