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48 مسلخا وسوقا تخضع للرقابة بنجران

3/13/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني 16 سوقا للنفع العام و32 مسلخا للتأكد من جاهزية المنشآت والعاملين لاستقبال المتسوقين وتطبيقهم للاشتراطات الصحية والفنية وسلامة ووفرة المنتجات وتنوعها، والتقى الشهراني في سوق الجملة للأغنام ومسلخ أبا السعود النموذجي بمفتشي ومراقبي إدارة الأسواق والمسالخ مؤكدًا أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمنطقة ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية.
وكانت فرق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران كثفت جولاتها الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها وجودة الخدمة المقدمة خلال شهر رمضان، فضلا عن متابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.

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