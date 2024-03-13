48 مسلخا وسوقا تخضع للرقابة بنجران

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- Al Watan) تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني 16 سوقا للنفع العام و32 مسلخا للتأكد من جاهزية المنشآت والعاملين لاستقبال المتسوقين وتطبيقهم للاشتراطات الصحية والفنية وسلامة ووفرة المنتجات وتنوعها، والتقى الشهراني في سوق الجملة للأغنام ومسلخ أبا السعود النموذجي بمفتشي ومراقبي إدارة الأسواق والمسالخ مؤكدًا أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمنطقة ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية.
وكانت فرق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران كثفت جولاتها الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها وجودة الخدمة المقدمة خلال شهر رمضان، فضلا عن متابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.
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