المواشي الأسترالية تعود للسوق السعودي بعد غياب 12 عاما

(MENAFN
- Al Watan) استقرت أسعار اللحوم الحمراء في السوق السعودي مع دخول شهر رمضان المبارك، في أعقاب استقبال الشحنة الأولى من الأغنام الأسترالية التي عادت بعد انقطاع استمر أكثر من 12 عاماً، فيما تشهد الفترة المقبلة استقبال شحنات جديدة حتى انطلاق موسم الحج، بهدف توفير جميع احتياجات المستهلكين بمختلف شرائحهم.
احتياجات المستهلك
كشف كبير مستثمري المواشي في المملكة سليمان الجابري أن الطلب يتزايد على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، مما دفع مجموعته إلى الاستفادة من التسهيلات التي وضعتها الدولة للاستيراد من أستراليا، وتم استقبال أول باخرة محملة بأكثر من 25 ألف رأس من الأغنام بعد انقطاع أكثر من 12 عاماً، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استقبال المزيد من الشحنات الأخرى لمواجهة الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء، وتوفير جميع احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، الذين يفدون إلى العاصمة المقدسة في هذه الأيام لقضاء شهر رمضان المبارك في رحاب البيت العتيق.
ثبات واستقرار
أكد الجابري أن الأسعار ستشهد المزيد من الثبات والاستقرار في الأيام المقبلة، في ظل حرص الدولة على توفير احتياج البلاد من اللحوم الحمراء وفتح باب الاستيراد لدول جديدة لتنويع المصادر وتغطية الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن عودة الاستيراد من أستراليا تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق الأمن الغذائي، ، مُعرباً عن شكره لوزير المياه والبيئة والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للتجار بهدف تنويع مصادر الاستيراد.
وتوقع الجابري وصول شحنة باخرة جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ 25 ألف رأس من المواشي الأسترالية في نهاية شهر رمضان.
الاستيراد
1.796.796 رأسًا من الماشية الحية
62.465 رأسًا مرفوضة العام الماضي
دول الاستيراد
- السودان
- الصومال
- جيبوتي
- جنوب إفريقيا
- البحرين
- عمان
- جورجيا
- رومانيا
- بلغاريا
- استراليا
- البرازيل
- الإمارات
- قطر
- الأردن
- 10 محاجر برية وجوية وبحرية
- 13 محجرًا في الدول المصدرة
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