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المواشي الأسترالية تعود للسوق السعودي بعد غياب 12 عاما

3/13/2024 11:33:07 PM
(MENAFN- Al Watan) استقرت أسعار اللحوم الحمراء في السوق السعودي مع دخول شهر رمضان المبارك، في أعقاب استقبال الشحنة الأولى من الأغنام الأسترالية التي عادت بعد انقطاع استمر أكثر من 12 عاماً، فيما تشهد الفترة المقبلة استقبال شحنات جديدة حتى انطلاق موسم الحج، بهدف توفير جميع احتياجات المستهلكين بمختلف شرائحهم.
احتياجات المستهلك
كشف كبير مستثمري المواشي في المملكة سليمان الجابري أن الطلب يتزايد على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، مما دفع مجموعته إلى الاستفادة من التسهيلات التي وضعتها الدولة للاستيراد من أستراليا، وتم استقبال أول باخرة محملة بأكثر من 25 ألف رأس من الأغنام بعد انقطاع أكثر من 12 عاماً، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استقبال المزيد من الشحنات الأخرى لمواجهة الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء، وتوفير جميع احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، الذين يفدون إلى العاصمة المقدسة في هذه الأيام لقضاء شهر رمضان المبارك في رحاب البيت العتيق.
ثبات واستقرار
أكد الجابري أن الأسعار ستشهد المزيد من الثبات والاستقرار في الأيام المقبلة، في ظل حرص الدولة على توفير احتياج البلاد من اللحوم الحمراء وفتح باب الاستيراد لدول جديدة لتنويع المصادر وتغطية الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن عودة الاستيراد من أستراليا تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق الأمن الغذائي، ، مُعرباً عن شكره لوزير المياه والبيئة والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للتجار بهدف تنويع مصادر الاستيراد.
وتوقع الجابري وصول شحنة باخرة جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ 25 ألف رأس من المواشي الأسترالية في نهاية شهر رمضان.
الاستيراد
1.796.796 رأسًا من الماشية الحية
62.465 رأسًا مرفوضة العام الماضي
دول الاستيراد
- السودان
- الصومال
- جيبوتي
- جنوب إفريقيا
- البحرين
- عمان
- جورجيا
- رومانيا
- بلغاريا
- استراليا
- البرازيل
- الإمارات
- قطر
- الأردن
- 10 محاجر برية وجوية وبحرية
- 13 محجرًا في الدول المصدرة

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