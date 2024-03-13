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مليونا وجبة إفطار وسحور بالحرمين

3/13/2024 11:33:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في غرة رمضان بتنفيذ خطتها الموسمية لتقديم وجبات إفطار صائم ووجبات السحور لضيوف الرحمن بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار جدة، والمنافذ الحدودية البرية، ويشمل التوزيع المسجد الحرام وساحاته والمسجد النبوي، ومواقف السيارات، وطرق مرور المعتمرين والزوار.
وأبان الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس تركي بن مصلح الحتيرشي، أن الجمعية بدأت من أول ليالي الشهر الفضيل في تنفيذ خطتها لتقديم ما يتجاوز مليونين ومئة ألف وجبة إفطار صائم ووجبة سحور في نقاط الاتصال من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار وأماكن حضورهم، بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن.

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