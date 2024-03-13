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كلوب يتحدث عن احتمالية التراجع عن قرار الرحيل

3/13/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن عودة مايكل إدواردز لمنصب المدير التنفيذي، لن تجعله يتراجع عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وسئل كلوب عما إذا كان إدواردز قد طالبه بالتراجع عن الاستقالة في نهاية الموسم، فأجاب "لا، لأنه ليس غبيا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لشخص يشغل منصبه".

وأضاف المدرب الألماني في تصريح أوردته عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "هذا الأمر لم يكن موضوعا للنقاش بيننا، هل بإمكانكم تخيل أنني غيرت رأيي؟ هل تستطيعون؟ بالطبع لا".

وتابع "سيكون الأمر حينها عندما أعلنت أنني لن أنتقل إلى ناد آخر في إنجلترا، ثم تجدونني في العام المقبل أوقع عقدا مع أحد جيراننا أو أي فريق إنجليزي يبحث عن مدرب".

وشدد "لا أقول شيئا دون أن أفكر فيه، وهذا يؤكد تقديري الكامل لقيمة هذا النادي العريق، بالنسبة لي ليفربول أفضل ناد في العالم، ولكنني سأغادر في كل الأحوال".

وتابع كلوب "أتمنى أن يواصل النادي العمل بأفضل طريقة ممكنة، وأنا أثق في ذلك إذا تأسس نظام قوي مع أشخاص على قدر كبير من المسؤولية، وإدواردز هو الخيار الأفضل".

واختتم كلوب تصريحاته في هذا الشأن بالقول "بصراحة، أعتقد أنه الخيار الأفضل، والمناقشات بيننا كانت رائعة".

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