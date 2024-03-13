Thursday, 14 March 2024 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال لا ينوي التوقف بعد تجاوز الاتحاد وبلوغ نصف النهائي

3/13/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جدة - أكد خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال السعودي، أنه ينتظر المزيد من فريقه بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزه على مواطنه اتحاد جدة 2-0 أول من أمس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل الهلال هدفي الفوز خلال الشوط الثاني عن طريق ياسر الشهراني (61) ومالكوم (90+5)، ليحطم الرقم القياسي العالمي من خلال تحقيق 28 فوز على التوالي.
وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد المهاجم عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، حيث حقق الهلال الفوز بنتيجة 2-0 على ستاد المملكة آرينا في الرياض، ليتأهل إلى نصف النهائي بعدما تفوق بواقع 4-0 في مجموع المباراتين.
وقال خيسوس: أملك في الفريق لاعبين رائعين، وإضافة إلى المستوى الفني، فإن جميع اللاعبين فريق واحد والهدف واحد هو اسم نادي الهلال، والنتائج تحققت بفضل قوة المجموعة.
وأضاف: "اليوم فزنا على منافس قوي ويملك لاعبين مميزين واستطعنا التفوق عليهم.. لم نحقق الانتصارات فقط بالنتائج بل قدمنا عروضا مميزة وسجلنا أهدافا رائعة".
وشدد بالقول: "نمتلك في الفريق مجموعة من اللاعبين في الفريق على مستوى عالٍ، وكذلك فإن خبرات اللاعبين وعقليتهم ساعدتنا على الاستمرارية بالنتائج.. الآن لدينا طموحات عدة، وأمامنا مواجهة الدور نصف النهائي ومن ثم تحقيق بطولة آسيا، أيضا في الدوري لدينا مهمة حسم اللقب، وعند تحقيق الإنجازات كثير من الأمور ستكون أسهل وتركيزنا الكامل حاليا على هذه الإنجازات.
من جهته، قال ياسر الشهراني صاحب الهدف الثاني للهلال وأفضل لاعب في المباراة: "الحمدلله، الفوز اليوم لم يكن سهلاً، وأشكر للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية".
وتابع: "نحن منظومة متكاملة في الفريق، وهذا الأمر لم يأت في سنة وسنتين. منذ قدومي إلى نادي الهلال لم أشعر في يوم بأنني لاعب جديد أو غريب، أي لاعب يأتي إلى النادي يشعر أنه ضمن المجموعة، كما أنه في هذا الموسم لدينا مدرب كبير أعطانا الدافع للانتصارات".
وشدد بالقول: "تحقيق 28 اتنصارا لم يتحقق بجهد بسيط، أشكر المدرب خيسوس تحديداً، فهو يستمع للجميع ويهتم بكل أفراد الفريق".
في المقابل قال مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد: "أنا حزين على النتيجة، كان لدينا الطموح والرغبة لقلب النتيجة والعودة، ومع كل الصعوبات التي واجهتنا كنا حاضرين بشكل جيد ولكن لم نستطع تسجيل الهدف الأول، في بداية المباراة ظهرنا بشخصية الفريق ولكن لم نسجل الهدف الذي كان سيمنحنا دفعة معنوية قوية".
وأردف بالقول: لو حللنا المباريات الثلاث أمام الهلال بعيداً عن النتائج وتحديدا في مواجهتي آسيا، لم تكن هناك فروقات كبيرة على مستوى اللعب، لكن على مستوى النتائج كانوا أفضل منا في تحويل الفرص إلى أهداف وهذا ما لم نفعله".
وختم: في كل المواجهات أمام الهلال كنا جيدين برغم النقص والإصابات وحالات الطرد، فقدنا كانتي في الذهاب، واليوم فقدنا فابينيو، وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات كنا فريقا تنافسيا".
وأقيمت المواجهة الثانية في إياب ربع نهائي منطقة الغرب أول من أمس، حيث تأهل العين الإماراتي إلى نصف النهائي بعد تغلبه على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح على ستاد "الأول بارك" في الرياض، بعد تعادل الفريقين بواقع 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وكان الهلال تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة لنافباهور الأوزبكي، و6 لناساجي مازانداران الإيراني، في حين بقي رصيد مومباي سيتي الهندي خالياً من النقاط، ثم فاز في دور الـ16 على سيباهان الإيراني بواقع 6-2 في مجموع المباراتين.
في المقابل تصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من سيباهان الإيراني الثاني والقوة الجوية العراقي الثالث، في حين بقي رصيد ايه جي ام كي الأوزبكي خالياً من النقاط، وفاز في دور الـ16 على نافباهور الأوزبكي بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.
أشاد هونج ميونغ- بو مدرب فريق أولسان الكوري الجنوبي بمستوى نضوج لاعبيه، بعدما حققوا الفوز على مواطنهم جيونبوك 1-0 ستاد أولسان مونسو في أولسان، ضمن إياب ربع النهائي.
وسجل سيول يونج - وو هدف الفوز الثمين لصالح أولسان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وكانت مباراة الذهاب شهدت تعادل الفريقين 1-1 على ستاد جيونجو، فتأهل أولسان إلى نصف النهائي بعدما تفوق بواقع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وقال هونج: "مباراة اليوم كانت إيجابية بشكل رائع، وذلك من ركلة البداية وحتى صافرة النهاية، وقد قدم لاعبونا أقصى ما عندهم، وتعاملوا مع الضغط بصورة استثنائية، وأظهروا مقدار التطور الذي حققناه في السنوات الأخيرة، وأريد أن أعرب عن امتناني للاعبين على عملهم الشاق وتفانيهم".
وأضاف: "منذ وصولي في العام 2021، كان جيونبوك فريقا رائعا باستمرار، وقمت بالتشديد للاعبي فريقي على أهمية الاستعداد الدقيق قبل كل مباراة، خصوصا أمام خصم قوي مثل جيونبوك، انتصاراتنا أمام جيونبوك والفرق الأخرى كان لها بالتأكيد مساهمة في تحسن مستوانا".
وأردف بالقول: "لكن ما يزال أمامنا الكثير لنقوم به، لأننا نريد أن نتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، هذا الفوز أمام جيونبوك مهم جداً ويعتبر نتيجة إيجابية لكل أفراد النادي".
في المقابل، قال دان بيترسكو مدرب جيونبوك: "أنا محبط لعدم تأهلنا إلى الدور نصف النهائي، وأعتقد أننا كنا نستحق أكثر في مباراتي الذهاب والإياب، كرة القدم لا تعتمد فقط على صناعة الفرص، بل هناك أيضاً استغلال لهذه الفرص وترجمتها إلى أهداف.
وأوضح: "كانت بدايتنا مهزوزة في الشوط الأول، وكنا نفتقد ثلاثة لاعبين، وتلقينا هدفا في الثواني الأخيرة من هذا الشوط، في حين أن أولسان لم يشكل أي خطورة فعلية على مرمانا خلال الشوط الثاني".
وشدد بالقول: "تألق حارس مرمى أولسان ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقد كان حارس مرماهم استثنائياً في المباراتين، كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف، ورغم أننا صنعنا الكثير من الفرص إلا أننا لم نتمكن من التسجيل، وعلى هذا المستوى من المنافسة، فإن إهدار الفرص يكلف كثيراً، ورغم أن اللاعبين قدموا ما بوسعهم إلا أننا لم نحقق ما نريد".
وختم: "كان هدفنا أن نجلب الفرحة لجماهيرنا، ولكننا لم ننجح بذلك هذه المرة، والآن كل ما يمكن أن نقوم به هو أن نتمنى لنادي أولسان التوفيق في الجولة المقبلة، وأتمنى أن يفوزوا بلقب دوري أبطال آسيا".
وكان جيونبوك حصل في دور المجموعات على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطة خلف بانكوك يونايتد التايلاندي، مقابل 6 نقاط لليون سيتي السنغافوري و4 لكيتشي من هونج كونج، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه بوهانغ ستيلرز 3-1 في مجموع المباراتين.
في المقابل، حصل أولسان على المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق 6 نقاط خلف كاوازاكي فرونتال الياباني، مقابل 9 نقاط لجوهور دار التعظيم الماليزي، في حين بقي رصيد باثوم يونايتد التايلاندي خالياً من النقاط، وفاز في دور الـ16 على فينتفورت كوفو الياباني بواقع 5-1 في مجموع المباراتين. -(وكالات)

MENAFN13032024000072011014ID1107975091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث