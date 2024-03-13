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تشافي يتغنى بقلب دفاع برشلونة الجديد بعد بلوغ ربع النهائي

3/13/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أشاد مدرب برشلونة تشافي هرنانديز بقلب الدفاع باو كوبارسي، الذي اختير أفضل لاعب في فوز الفريق الكاتالوني أول من أمس على نابولي (3-1) وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن "نبضاته لا تتسارع"، عندما تكون الكرة بحوزة اللاعب الشاب.
وصرح المدرب عقب اللقاء: "عندما تكون الكرة بحوزة كوبارسي، لا تتسارع نبضاتي. إنها أفضل سمة لديه. إنني مطمئن لأن صبيا يبلغ من العمر 17 عاما معه الكرة. هذا لا يقدر بثمن. اليوم ضغط نابولي خلال 90 دقيقة ووجدنا دائما الخيار الأفضل".
ووصف تشافي كوبارسي بأنه لاعب يتمتع بـ"ذهن مرتب جيدا وهادئ وهو متأن ومتواضع ويريد التحسن"، مشيرا إلى أن "استعداده وحرصه على التحسن يجعلانه يتحسن يوما بعد يوم. إننا أمام بزوغ رائع لبرشلونة ولكرة القدم الإسبانية، وأمام قلب دفاع على أعلى مستوى لسنوات عديدة".
ومن قاعة الصحافة في ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي، أكد مدرب البرسا أن دخول أوريول روميو، وسيرجي روبرتو، في بداية الشوط الثاني منح الفريق "السيطرة" و"الهدوء" الذي كان برشلونة بحاجة إليهما.
وأكد: "لقد لعبنا واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم في أجواء مثالية. لقد قطع اللاعبون، الشباب والمخضرمون، خطوة كبيرة جدا. نحن من بين أفضل ثمانية في دوري أبطال أوروبا. كان علينا أن نعاني لمدة عامين في الدوري الأوروبي، خرجنا من ثمن النهائي قبل ثلاث سنوات. وها قد عدنا إلى الدور ربع النهائي ويمكننا أن نشعر بالفخر".
وتحدث تشافي عن الرسالة التي بثها إلى لاعبيه: "هناك ضغط كبير جدا على اللاعبين. اليوم بدا الأمر وكأنها مباراة حياة أو موت. أخبرتهم أن يتحلوا بالهدوء فلن يموت أحد اليوم. هناك لقد تعرضنا للكثير من الانتقادات غير العادلة، دارت أقاويل آنذاك عن أننا كنا مهرجي التشامبيونز ليج".
وتابع: "لقد أخبرتهم أنه يتعين عليهم إظهار أننا يمكن أن نكون أفضل من نابولي، وقد كنا كذلك في المباراتين. تأهلنا كان مستحقا".
وفي السياق ذاته، أكد مدرب برشلونة أن اللاعبين "يفهمون بشكل جيد للغاية"، ما يريده الفريق، الذي أكد أنه "يلعب بشكل أفضل من العام الماضي رغم النتائج".
وأضاف: "سيظل برشلونة قيد البناء مع اللاعبين الشباب الموجودين لديه، لكن الفريق قدم أداء جيدا في المراحل الكبيرة، سواء على أرضه أو في نابولي. لقد حان الوقت لتقييم ما تم إنجازه".
من ناحيته، أكد الإسباني فرمين لوبيز، صاحب الهدف الذي افتتح فوز برشلونة، أن تسجيل هدف في دوري أبطال أوروبا وفي ثمن النهائي تحديدا هو شعور "لا يوصف".
وصرح فيرمين عقب المباراة: "إنني سعيد للغاية باللعب أساسيا، ولكن قبل كل شيء لانتصار الفريق"، موضحا أنه على الرغم من أهمية اللقاء، لم يشعر البرسا بالضغط، مضيفا: "كنا نعلم أنها مباراة مهمة للنادي، لكنني أعتقد أننا تحلينا بشخصية قوية ولعبنا بأسلوبنا ونحن سعداء للغاية بالنتيجة".
وعقب تسجيله الهدف الأول من ثلاثية الفريق الكتالوني، توجه فيرمين مباشرة إلى تشافي هرنانديز ليعانقه. وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن يعيد المدرب التفكير في مستقبله، أشار الأندلسي إلى أن هذه "قرارات شخصية".
وأكد: "سأكون دائما ممتنا له لأنه وثق بي وأردت أن أهديه الهدف. إنني مسرور للغاية"، موضحا أن المدرب طلب من لاعبيه أن يلعبوا بأسلوبهم ويقدموا ما لديهم.
وأبرز لاعب الوسط أن برشلونة لا يفكر في المنافس التالي، ولكن "في الفوز في مباراة مهمة جدا للفريق وللنادي".
وأضاف فيرمين لوبيز: أنه "عقب تسجيل الهدف، كان الشعور لا يوصف، لأن هذا هو النادي الذي حلمت باللعب فيه عندما كنت طفلا. إنني سعيد للغاية من أجل الفريق".
أما المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، فأوضح أنه يتمنى أن يكون الفوز الذي حققه برشلونة "نقطة تحول" في الموسم.
وأضاف أراوخو: "سعيد للغاية بالفوز. قدمنا مباراة رائعة أمام منافس كبير مثل نابولي"، مشيدا في الوقت ذاته بزميله في مركز قلب الدفاع باو كوبارسي والذي وصفه بـ"لاعب رائع وموهبة كبيرة".
وتابع، "هو لاعب جيد جدا ويؤدي على أكمل وجه ولديه مستقبل مع هذا الفريق. أعتقد أننا نكمل بعضنا البعض على نحو رائع ونتمنى أن يستمر ذلك لأعوام عديدة".
وشدد قلب الدفاع الأوروجوائي، على أن برشلونة يمتلك "فريقا قويا" وهو ما أثبته الليلة قبل الماضية، مبرزا "نحن بين أفضل ثمانية فرق لكن يجب أن نسير خطوة بخطوة".
في الجهة المقابلة، أكد فرانشيسكو كالزونا مدرب نابولي، أن فريقه كان "ندا" لبرشلونة، رغم "الأخطاء" التي دفع نابولي ثمنها بالخروج من البطولة بعد الخسارة 3-1.
وقال كالزونا خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كنا ندا لبرشلونة. يقولون إنه يمر بأزمة، لكنه فريق ينافس على الليجا وتأهل لربع نهائي التشامبيونز ليج. إنه فريق عظيم".
وأبرز كالزونا تحسن نابولي منذ توليه مسؤولية الفريق، حتى لو لم يظهر بمستواه الليلة قبل الماضية، موضحا "لعبنا ستة لقاءات في ثلاثة أسابيع ولم نحظ بوقت كاف للعمل. المسافات بين الخطوط عيب خطير وخسرناها في بعض اللحظات، لكن المشكلة الأقوى تتمثل في فقدان الكرة، خصوصا في الشوط الأول".
وأضاف: "استحوذنا بعدها على الكرة بنسبة أكبر، بدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل لكننا ضللنا طريقنا لاحقا بسبب المسافات الطويلة. فضلا عن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالحنا، كما أننا أهدرنا فرصا عدة، أتيحت لنا للتسجيل. اقترفنا الكثير من الأخطاء أمام البرسا".
وكشف المدرب أنه ليس قلقا بشأن قلة الأهداف باعتبار أن نابولي "فريق يجد طرقا للتسجيل"، وأنه منشغل أكثر بالهشاشة الدفاعية، موضحا "خلال لحظات تفوقنا تمكننا من استخلاص الكرة في ملعب برشلونة، رغم أن الأمر كان يستغرق وقتا أطول من اللازم". -(وكالات)

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