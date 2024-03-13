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آرتيتا يشكر جماهير آرسنال بعد التأهل إلى دور الثمانية

3/13/2024 11:32:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - وجه الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، التحية لجماهير فريقه التي تواجدت في ملعب الإمارات، بعد الفوز على بورتو.
وتأهل آرسنال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء بورتو بركلات الترجيحية 4-2، أول من أمس، على ملعب الإمارات، إثر انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بتقدم الفريق اللندني 1-0، وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في البرتغال.
وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "شكرًا جزيلًا لكم، نحن نحبكم تمامًا، ونقدر طاقتكم وإيجابيتكم ومساهمتكم في التأهل، لقد جعلتونا نفوز.. الأمر بهذه البساطة".
وأضاف: "ما حدث أمر لا يصدق، هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، لقد تحلينا بالصبر، وعملنا بجد واتخذ الكثير من الأشخاص قرارات جيدة وأظهروا الشجاعة في لحظات صعبة".
وتابع: "أنا سعيد جدًا، لقد مر 14 عامًا على آخر مرة وصلنا فيها للدور ربع النهائي، وهي فترة طويلة بالنسبة لنادٍ مثل آرسنال، وتظهر مدى قيمة صعوبة الأمر".
وأكمل: "كان علينا حقًا البحث للعثور على اللحظة السحرية في النهاية، لقد بدأنا في خلق طاقة لا تصدق في الملعب، وكنا جميعًا نبذل قصارى جهدنا لإنجاز ذلك وقد فعلنا ذلك معًا.. تتوتر للغاية عندما تشاهد ركلات الترجيح، وتأمل بحدوث الأفضل، لكنك تعلم أن الأمر أشبه باليانصيب".
وواصل: "لقد استعددنا جيدًا لهذا السيناريو في اليوم السابق للمباراة، لذا فإن الفضل يعود لمدربي حراس المرمى وكل من ساهم في ذلك".
وأكد: "من الصعب حقًا اللعب ضد بورتو، إنهم منافسون أقوياء، لم نحصل على العديد من اللحظات التي تمكنا من خلالها السيطرة على المباراة، إنهم فريق جيد حقًا.. لقد سجلنا هدفًا في لحظة مهمة جدًا، حاولنا خلق الفرص، أنت تدافع عن فريقك في كل قرار وهذا جزء من اللعبة".
في الجهة المقابلة، اتهم سرجيو كونسيساو مدرب بورتو، ميكيل أرتيتا بإهانة أسرته خلال المباراة، وهو الأمر الذي ينفيه آرسنال.
وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "إن أرتيتا وجه إهانات لأسرته على مقاعد البدلاء باللغة الإسبانية خلال المباراة".
وأضاف: "يجب أن يركز على تدريب فريقه. النتيجة كانت غير عادلة، كنا نستحق النجاح".
وتعليقا على ذلك، نفت مصادر من آرسنال قيام أرتيتا بإهانة كونسيساو، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها موقف بهذا الأسلوب مع مدرب بورتو، الذي سبق أن اتهم توماس توخيل بأفعال مماثلة على سبيل المثال.
وسئل أرتيتا في مؤتمر صحفي عن الحديث الغاضب الذي جرى مع البرتغالي بعد المباراة، لكنه لم يرغب في التعليق على أي شيء. -(وكالات)

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