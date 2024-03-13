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البزور لـالغد: تقدمت باستقالتي مرتين.. وانتقادي أسبابه مصالح انتخابية

3/13/2024 11:32:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أكد المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، أنه قدم استقالته من تدريب فريق الرمثا مرتين خلال الموسم الحالي، وآخرها كانت نهاية الجولة الماضية بعد الخسارة أمام الحسين إربد بخماسية نظيفة، لافتا إلى أنه تقدم بهذا الأمر من أجل منح الفرصة لغيره من المدربين لهذا الأمر، وخاصة ممن ينتقدونه على شاشات التلفاز.
وبين البزور في حديثه لـ "الغد"، أن رفض الاستقالة جاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة، لقناعتها الكبيرة بما يقوم به المدرب برفقة الرمثا في الموسم الحالي، وأنه لا يوجد شخص قادر على تسيير الفريق غيره حاليا.
وأضاف: "هناك فئة قليلة من أصحاب الأجندات وأصحاب البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المدفوعة من قبل البعض لا يعجبهم وجودي، ولهذا تقدمت بالاستقالة، ولكن رفض الإدارة وتمسك السواد الأعظم من الجماهير بمشروعي ووجودي منحوني حافزا للاستمرار".
ولفت البزور إلى أن هذا الموسم هو النواة للمواسم المقبلة بالنسبة للفريق، حيث سيغادر كل لاعب لم يثبت أنه قادر على تمثيل الرمثا من وجهة نظر فنية، مهما كانت مدة عقده، وجلب 4 لاعبين لتعويض بعض المراكز المفقودة، وأن هذا الأمر يعتمد على مسألة فك حرمان التسجيل بحسب ما تم تأكيده مؤخرا من قبل إدارة النادي.
وتابع: "أتحمل الخسائر التي تعرض لها الرمثا في الآونة الأخيرة، والسبب هو تمسكي بفلسفتي نظرا لتواجد الرمثا في المنطقة الدافئة في دوري المحترفين، وقناعتي في المباريات إما الحصول على النقاط كاملة أو لا شيء، وخاصة أمام الفرق التي إذا دافعت أمامها ستخرج بنقطة أو الخسارة بهدف، ويصبح المدرب بطلا قوميا، وأنا لست ذلك المدرب الذي يبحث عن المديح".
وشدد البزور على ضرورة أن يقوم بتنشئة اللاعبين على عدم الخوف أمام أي فريق، قائلا: "قمنا بتحضير اللاعبين نفسيا بهذا الشأن نظرا لوجود عواقب عديدة له، مفيدا بأن أكثر من نصف الفريق يلعب بدوري المحترفين للمرة الأولى بمسيرته، وهو ما يمنحهم الخبرات بعدم الخوف من أي منافس في المستقبل".
وزاد: "بكل تأكيد راض عما أقدمه مع الرمثا في الموسم الحالي، إذ يحتل الفريق المركز الرابع ويملك 19 نقطة، وهو بمثابة الإنجاز في ظل الظروف المتاحة وبمعدل أعمار لاعبين لا يتجاوز 22 عاما، وغير نادم على قبول مهمة تدريب الفريق الذي راهن الغالبية على هبوطه ونصحوني بعدم استلامه قبل بداية الموسم".
وأوضح البزور أن الموسم الحالي سيكون محطة مهمة له ولجهازه الفني وللإدارة، من أجل معرفة كل ما يحتاجه الفريق للموسم المقبل، بهدف المنافسة على البطولات المحلية، وعودة الرمثا إلى منصات التتويج مجددا.
وأكمل: "غالبية اللاعبين الموجودين كنت سببا في إبرازهم وجميعهم مواهب تستحق الإشادة، ولكن بالرمثا بالذات يجب أن تعزز وتصقل ثقافتك وسلوكك الرياضي حتى تستمر وتتألق، وهذا ما نعمل عليه أكثر من العمل الفني التثقيف والتوعية".
وعن مسألة إبعاد حارس المرمى مالك شلبية عن التشكيلة الأساسية مؤخرا، قال البزور: "إنه خلال الفترة الأخيرة، جلس شلبية مع أندية عدة للتفاوض، واتفق شفويا مع معظمها، وأنه بعد مشاركته أمام الوحدات في آخر مباراة بمرحلة الذهاب، والتصريحات التي صدرت عنه بعد المواجهة، اتخذ قرارا بإشراك بقية حراس المرمى في المباريات الكبيرة والجماهيرية، لقناعته بأن اسم الرمثا أكبر من أي لاعب ومدرب.
وواصل: "جميع حراس الرمثا مالك شلبية وعبد الله الشقران وعمر الزعبي، يمتلكون جاهزية عالية، ولا أخاف من إشراك أي منهم في المباريات وسيتم توزيع مباريات مرحلة الإياب عليهم، وشلبية موجود مع الفريق وسيأخذ حقه بالمشاركة".
وشدد البزور على أنه عندما وقع مع نادي الرمثا، راهن على الجماهير بدعم الفريق، وأنها لن تبخل أبدا بذلك، واستبشروا خيرا بعد بطولة الدرع والبداية الجيدة بدوري المحترفين، موضحا أن هذا الأمر لم يعجب الذين كانوا يتوقعون سقوط النادي، وبدأ بعض رجال الأعمال ببث الفتنة، باستغلال صغر سن بعض اللاعبين للتأثير عليهم لفشل الفريق والإدارة.
وأضاف: "سبب هذه الفتنة هو تصفية حسابات انتخابية، وليس لمصلحة النادي، وبعض المدربين الذين انتقدوا فقط يعملون بالرمثا، ونجاح الفريق يعني عدم وجود عقود وعمل لهم وأصبح همهم الانتقاد فقط، وهذا ما أثر سلبا على اللاعبين وحضور الجمهور ودعم الفريق".
وأشار البزور إلى أن فئة من أقارب وأهالي اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، أو ممن طلبت لهم المغادرة من النادي، يلجأون لنقدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صفحات تدار وتدفع لها الأموال للنيل من اللاعبين والفريق لإحباطه حسب وصفه.

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