نصائح بحكام من الخارج.. محترف أجنبي بالدوري يمتهن التجارة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

نصائح باستقطاب حكام من الخارج لمباراتين بالدوري

وجه عدد كبير من المشجعين والمعنيين بشأن كرة القدم الأردنية، نصيحة إلى اتحاد كرة القدم، وللأندية المعنية، بضرورة استقدام حكام أجانب للمباراتين المقبلتين بدوري المحترفين، حيث يلتقي الفيصلي مع الوحدات يوم 31 الحالي، فيما يلعب الحسين إربد مع الوحدات يوم 5 الشهر المقبل، في إطار منافسات دوري المحترفين.

وتكمن أهمية المباراتين في قدرتهما على تحديد مسار لقب الدوري العالق بين هذه الأندية الثلاثة.

وتلقت "الغد" الكثير من الاتصالات التي تقترح على اتحاد الكرة، ضرورة الاستعانة بحكام من الخارج، نظرا لأهمية هاتين المباراتين وحساسيتهما، مؤكدين أن هذا الاقتراح ليس انتقاصا من الحكم المحلي، بل سعيا لإخراج المباراتين بشكل مقبول، حيث أن الحكم المحلي يقبع دائما تحت دائرة الاتهامات والتشكيك بقراراته حتى لو كانت صائبة، فيما قرارات الحكم الأجنبي مقبولة حتى لو كانت خاطئة.

نجم يشاور محاميا لشكوى ضد ناديه

بدأ أحد نجوم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بمشاورة أحد المحامين، لمعرفة إمكانية تقديم شكوى ضد ناديه السابق الذي قام بتحريره من سجلاته، من دون أن يمنحه مستحقاته.

المحامي طلب من اللاعب جميع الأوراق التي تثبت عدم الحصول على المستحقات، تمهيدا لدراسة القضية ومن ثم تحديد موعد تقديم شكوى ضد النادي.

تهنئة الفيصلي بحلول رمضان تنال الإطراء

نالت تهنئة النادي الفيصلي بحلول شهر رمضان المبارك، إطراء الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جاءت معبرة للواقع الذي نعيشه، خاصة فيما يتعلق بالشعور والتعاطف والتعاضد مع الأهل في غزة، وما يستشعره الأردني من ألم نتيجة ما يعانيه الأشقاء في غزة من إبادة جماعية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

تهنئة الفيصلي جاءت عبر بطاقة معايدة حملت كلمات :" تحري الظلم قبل تحري الهلال..كل عام وغزة حرة من الجنوب إلى الشمال".

محترف أجنبي يمتهن التجارة

لجأ محترف أجنبي في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، إلى تأسيس مصلحة تجارية خاصة له، تعود عليه بالمردود المادي الجيد، في ظل ضعف المردود المادي للاحتراف.

المحترف الأجنبي الذي سبق وأن عاش عدة تجارب احترافية سابقة في الأردن، لجأ خلال تواجده في المملكة لتأسيس مصلحة تجارية ناجحة، بدأت تدر عليه دخلا ماديا وفيرا، الأمر الذي جعل من احترافه في النادي المحلي مجرد تسلية لا أكثر، فيما عمله الأساسي في مصلحته التجارية التي يتعامل فيها مع الأطباء.

سيناريوهات بشأن تدريب الوحدات ومعان

شهدت الساعات الماضية، حراكا بشأن تعيين مدير فني جديد لفريق الوحدات وفريق معان، بعد استقالة مدربي الفريقين أمجد ابو طعيمة ومهند المحارمة بسبب تردي النتائج.

الوحدات بحث عدة خيارات، وكان الخيار الأبرز الاستعانة بنجم الوحدات السابق رأفت علي، للاستفادة من خبرته الفنية، والاستفادة أيضا من جماهيريته وحب الجمهور له كنجم سابق، ما يخفف من الضغط على الإدارة التي تجد نفسها أمام مرمى الانتقادات بسبب تراجع النتائج.

وربما كان هناك عدم اتفاق على هوية المدرب المساعد في حال تم الاستعانة برأفت علي، بانتظار حسم الأمور، علما أن هناك خيارا بالاستعانة بمدرب أجنبي أو عربي، في حال لم تنجح المفاوضات مع رأفت.

وينتظر أن يكون مدرب اللياقة البدنية والمدير الإداري محمد جمال، قد أشرفا على تدريب الفريق يوم أمس.

خيارات فريق معان شهدت انقساما في الأراء، حيث اقترح البعض إعادة المدرب أمجد ابو طعيمة، ولكن أصواتا معارضة لهذا المدرب بسبب رحيله عن الفريق بداعي الذهاب للتدريب في السعودية قبل أن يغير وجهته إلى الوحدات.

أما الخيار الثاني فكان تجديد الثقة بمهند المحارمة الذي قدم استقالته عقب الخسارة الكبيرة أمام الفيصلي بخماسية نظيفة، قبل أن يتضاءل هذا الخيار، ليتم الانتقال لخيار ثالث يتمثل بالاستعانة بمدرب الفريق السابق إسلام جلال.

كما طرحت عدة أسماء أمثال المدرب العراقي أمين فيليب والمدرب عثمان الحسنات.

وينتظر أن تكون إدارة نادي معان قد بحثت موضوع المدرب أمس، تمهيدا لتحديد هوية المدرب الجديد.

الخالدي يتحدث عن جنود مجهولين في إنجاز "النشامى"

أكد الدكتور حسن الخالدي المحاضر التحكيمي الدولي والآسيوي، وأستاذ الإدارة الرياضية في الجامعة الهاشمية، أن الجميع تحدث عن إنجاز المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا الأخيرة، وتطرق للاعبين والمدرب، ولم يتطرق لجنود مجهولين لعبوا دورا مهما في هذا الإنجاز

وأضاف في تصريح لـ"الغد" : ليس من باب المجاملة، ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه، فإن ثقة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة باللاعبين، وتحفيزه الدائم لهم، ساهم في هذا الإنجاز بنسبة كبيرة.

وأضاف : اعتقد أيضا أن نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، لعب دورا مهما من خلال رصد كل كبيرة وصغيرة في الاتحاد، كما أن الأمين العام للاتحاد سمر نصار كانت دينمو الحركة، ولعبت دورا مهما من خلال تهيئة الظروف المناسبة فيما يتعلق بالمنتخب.

وقال الدكتور الخالدي : نتفق أو نختلف في بعض التفاصيل، ولكن العمل الإداري في الاتحاد من خلال تواجد مروان جمعة وسمر نصار، ساهم في إنجاز النشامى، متمنيا البناء على هذا الإنجاز ليس فقط فنيا بل إداريا، أملا في إنجازات أكبر.

خالد سعد والدميري يبدآن مهمتهما مع منتخب 15

بدأ المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم، بإجراء اختبارات اللاعبين، بإشراف المدرب خالد سعد، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، استعدادا للتصفيات الآسيوية العام المقبل 2025.

ويتم تقسيم التمارين للاعبين مواليد 2009، على مجموعات تضم 150 لاعبا من فرق المستقبل التابعة للاتحاد، في إقليمي الشمال والوسط.

ويشرف على تدريب المنتخب إلى جانب سعد، مساعد المدرب محمد الدميري، ومدرب الحراس محمد عيسى، حيت تم اختيار الكادر بناء على أُسس ومعايير وضعت من قبل اللجنة المشكلة من الدائرة الفنية بالاتحاد.

كواليس النجوم

. مصدر في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف لـ"الغد" أن الراتب الشهري للمدير الفني للفريق لا يتجاوز الـ800 دينار فقط.

. محترفون أجانب في أحد أندية المحترفين، اضطروا للسفر إلى بلادهم على نفقتهم الخاصة، بعد أن رفضت الإدارة منحهم المستحقات أو التكفل بتغطية مصاريف سفرهم.

. الحكم الصيني ما نينغ الذي أدار مباراة المنتخب الوطني أمام قطر في نهائي كأس آسيا التي أقيمت مؤخرا في قطر، عاد أول من أمس لإدارة مباراة فريقي الهلال والاتحاد السعوديين، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أسيا.

. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن نعيمات المحترف في الأهلي القطري، سجل هدفا من أصل ثلاثة فاز بها الأهلي على فريق قطر ضمن منافسات دوري نجوم قطر..نعيمات احتفل بالهدف على طريقة "المنسف".

. منتخب الشباب لكرة القدم، يخوض 3 مباريات ودية أمام منتخبي سورية واليابان خلال الفترة من 17 إلى 25 الشهر الحالي، خلال المعسكر التدريبي الذي يقام في عمان خلال هذه الفترة.. المتابعون اعتبروا أن هذا العسكر سيكون مؤثرا بشكل إيجابي على مسيرة المنتخب الذي يحظى بدعم ملحوظ.

. أغلب أندية المحترفين لكرة القدم، تجري تدريباتها بعد الإفطار (الساعة العاشرة مساء )، مع إجراء تدريبات قبل الإفطار في بعض الأحيان، في حال عدم توفر ملاعب منارة بشكل جيد.













