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قطيشات: عضوية الأميرة آية في الاتحاد الآسيوي غير مسبوقة.. ومدير فني لمنتخبات الواعدين

3/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أكد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن حصول رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل على عضوية الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، يعد إنجازا تاريخيا وغير مسبوق على صعيد الكرة الطائرة الأردنية، مشيرا إلى أنه يأتي تأكيدا لخطوات سمو الأميرة الناجحة في تطوير الكرة الطائرة الأردنية، وتوجيهات سموها التي عززت من مكانة اتحاد الكرة الطائرة المحلي، ونجاحه في تنفيذ أجندة ونشاطات اتحادات غرب آسيا والعربية في المنطقة، وتماشيا مع النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد في استضافة العديد من البطولات الإقليمية والعربية، وتصديه لاستضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة- على حد تعبير قطيشات".
وأضاف قطيشات في حديثه لـ"الغد": "تقدمت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل إلى عضوية الاتحاد الآسيوي، بعد أن وقع عليها اختيار اتحاد غرب آسيا وإجماعه، تبعا للخبرات الرياضية الكبيرة التي تمتلكها سموها، وهي التي تحظى باحترام ومحبة اتحادات القارة الآسيوية كافة، ولعل هذا المكسب الذي يعد من أهم مكاسب الطائرة الأردنية على مر تاريخ اللعبة، ومن شأنه أن يصب في مصلحة كرة الطائرة الأردنية، ويدفعنا نحو المزيد من الاجتهاد ووضع الخطط التي من شانها أن تدفع خطواتنا المتسارعة في اتحاد اللعبة، لمواكبة التطور في المستويات والنتائج إقليميا وقاريا ودوليا على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".
وتابع قطيشات: "ومن شأن المكسب الإداري لسمو الأميرة في عضوية الاتحاد الآسيوي، والذي يحظى بمباركة الاتحادين الدولي وآسيا بتواجد مندوبين يمثلانهما في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا مؤخرا من الدوحة، من شانه أن يفتح لنا آفاقا جديدة، من العلاقات قاريا ودوليا، ويدفعنا نحو إنجاز العديد من الخطط، وتبادل الخبرات الدولية والقارية بما يدفع خطواتنا المتسارعة نحو اللحاق بركب الدول المتطورة في اللعبة، والاستفادة من تجاربها بما يخص المنتخبات الوطنية ومشاركاتها البطولات الإقليمية والقارية، والاستفادة من برامج التطوير التي تخص عمل المدربين والحكام، وتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأردني والاتحادات الآسيوية المتقدمة والمتطورة باللعبة، وإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير اللعبة في الأردن".
وحول ما يتوارد من أخبار عن نية اتحاد الكرة الطائرة بالتعاقد مع مدير فني للواعدين، أجاب قطيشات: "نعم قطعنا خطوة كبيرة بهذا الاتجاه، وخاطبنا اللجنة الأولمبية بهذا الخصوص، وتواصلنا مع المدربين المتميزين في مضمار تدريب الفئات العمرية، من أصحاب الإنجازات والتاريخ الطويل، وسيكون على الأغلب تونسيا، والذي سيعمل تحت مسؤولية المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، وأن جميع الخطوات تلتقي نحو هدف التطوير ورفع كفاءة المنتخبات الوطنية، وقدرتها على الحضور والتحليق بقوة في أجواء المشاركات العربية والقارية والإقليمية".
وتابع: "وتأتي أهمية التعاقد مع مدير فني تونسي للفئات العمرية، مع بدء العد التنازلي لاسستضافة اتحاد الكرة الطائرة، لبطولة غرب آسيا للناشئين والشباب خلال الفترة المقبلة، ولدينا خامات طيبة، ومجموعة مميزة من المدربين الوطنيين، ونريد أن نوسع دائرة الاهتمام والرعاية، لنستفيد من المدرسة التدريبية التونسية في الكرة الطائرة، حيث ننظر إلى هذه الأجيال الواعدة من الجنسين، باعتبارها منتخبات الأمل والمستقبل للطائرة الأردنية، في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة الوسلاتي، ومشاركة العديد من المدربين الوطنيين، إعداد المنتخبات الوطنية على صعيد الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والنائشات والواعدين والواعدات، وكذلك منتخبات الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، في ظل المشاركات الواسعة خلال المرحلة المقبلة، خارجيا واستضافات محلية، ونطمح إلى تحقيق نتائج مميزة للطائرة الأردنية".

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