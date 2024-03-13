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مدينة الحسين يسعى للمشاركة في بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا لكرة الطاولة

3/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يسعى نادي مدينة الحسين للشباب إلى التواجد في منافسات بطولة غرب آسيا، وبطولة الأندية العربية لكرة الطاولة، والمقرر أن تقام في مدينة جدة السعودية أواخر شهر آذار (مارس) الحالي، واللتان ينتظر أن تشهدا مشاركة كبيرة من الأندية العربية.
وكان فريق الأرثوذكسي، اعتذر رسميا عن عدم المشاركة في هاتين البطولتين، في الوقت الذي أبدى فيه فريق حمادة رغبته في المشاركة في منافسات "السيدات" في هاتين البطولتين.
وأكد رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي، أهمية المشاركة الأردنية في هاتين البطولتين نظرا لقوة الأندية العربية، وضرورة احتكاك لاعبي المنتخب الوطني مع اللاعبين الأقوياء، حيث تعتبر هاتين البطولتين محطتين مهمتين، ترفعان من مستويات اللاعبين، قبل الموعد الرسمي للتصفيات الأولمبية الخاصة بمنطقة غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وقال الزعبي: "ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب الوطني الذي سيشارك في التصفيات الأولمبية تم إدراجهما ضمن البرنامج لما لهما من تأثير كبير على رفع المستوى الفني للاعبين، وفرصة الجهاز التدريبي للوقوف على المستوى الفني للاعبين كافة، وما وصلوا إليه بعد مرحلة جيدة من التدريبات المكثفة، والتي تأتي جميعها من أجل التحضير للمشاركة في التصفيات الأولمبية، والتي تعتبر هدفا رئيسيا للاتحاد لبلوغ الأولمبياد من خلال إحدى البطاقتين المخصصتين لمنطقة غرب آسيا سواء للرجال أو السيدات".
وأكد الزعبي، أن المنتخب الوطني وصل إلى مرحلة متقدمة من التحضيرات الفنية التي تسبق تواجده في التصفيات الأولمبية، وأن المعسكر التدريبي المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة حقق أهدافه من خلال التدريبات اليومية المكثفة التي يخضع إليها اللاعبون، علاوة على خوضهم للمباريات الودية التي تجمعهم مع لاعبي المنتخب المصري.
ويشارك في المعسكر التدريبي الذي يقام بالتعاون والتنسيق بين الاتحادين الأردني والمصري كل من اللاعبين واللاعبات، زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم وبراء الوديان وتيماء أبو يمن وريناد الحسيني، ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني هنادي تفاحة، إضافة إلى المدير الفني عمرو رضا، والمدير الإداري سلامة محفوظ.
من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الآسيوي في اجتماعه الذي عقده في كوريا الجنوبية مؤخرا، تعيين المدرب واللاعب الدولي السابق مروان ضيا، عضوا في لجنة كرة الطاولة البارالمبية المنبثقة عن الاتحاد الآسيوي، وذلك بناء على ترشيح مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة.
وتلقى رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، خطاب تهنئة من الاتحاد الآسيوي بعد قرار التعيين، حيث أكد الاتحاد الآسيوي أن هذا القرار يعكس التزامه بتعزيز رياضة كرة الطاولة، ويسلط الضوء على دور الأردن الريادي في هذا المجال.
بدوره، أشار الزعبي إلى أن الكابتن مروان ضيا يستحق أن يكون في هذه اللجنة نظرا لما يحمله من خبرات فنية واسعة في هذا المجال علاوة على ما يحظى به من ترحيب كبير لدى أوساط اللعبة في آسيا

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