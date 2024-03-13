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دولي الكراتيه يقر بـعالمية نجم المنتخب الوطني المصاطفة

3/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - أشار الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي إلى غياب لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة، عن الجولة ‏الثانية ‏للدوري العالمي، اقرارا من الاتحاد الدولي بأهمية وإمكانيات اللاعب الحاصل على الكثير من البطولات، خاصة وأنه يعتبر أحد النجوم المميزين الفائزين في جائزة "الفائزون الكبار" 2023.
واعتبر المتابعون للكراتيه العالمية، أن الإشارة إلى غياب لاعب عن بطولة عالمية، خاصة من قبل الاتحاد الدولي، يؤكد مكانة اللاعب وأهمية مشاركته في البطولات، وهو ما ينطبق على لاعب المنتخب المصاطفة الذي حظي بهذه الإشارة بالغياب عن البطولة.
ويغيب المصاطفة عن هذه البطولة في الدوري العالمي بسبب إصابته ‏في منطقة (الكوع)، خلال مشاركته مؤخرا في دورة الألعاب الآسيوية ليقرر ‏الجهاز الطبي ‏وللمحافظة على سلامته.‏
ويحتل المصاطفة المركز الثاني في التصنيف الدولي للكراتيه لوزن تحت 67 كغم، برصيد 4410 نقاط، وهو صاحب الميداليات البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، وصاحب الميداليات الذهبية للعام الماضي، في البطولة الآسيوية في ماليزيا والدوري العالمي في اليابان، والدوري العالمي في المغرب، وصاحب الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية في أوزبكستان 2022.
وصاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، كما أن سجل المصاطفة ناصع بالإنجازات على المستويين العالمي والإقليمي.
إلى ذلك، أنهى المنتخب الوطني للكراتيه استعداداته للمشاركة في تصفيات الجولة الثانية من الدوري العالمي التي تقام في المجمع الرياضي ‏بفندق منتجع دايما بيز بمدينة أنطاليا التركية، يومي غد وبعد غد.
ويمثل المنتخب في نزالات يوم الجمعة كل من: ‏حسن المصاروة ‏‏(وزن تحت 75 كغم)، وعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، الفائز في جائزة ‏‏"الفائزون الكبار" ‏‏2023، في حين يخوض يوم السبت لاعب المنتخب الوطني وصاحب برونزية الدوري العالمي في باريس عفيف ‏‏غيث نزالات ‏‏(وزن تحت 67 كغم).‏
ويسعى لاعبو المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج مميزة في الدوري العالمي، والظفر بميداليات ملونة تمكنهم من التقدم في التصنيف ‏الدولي، وسيعمل الجعفري على الحفاظ على المركز الأول في التصنيف الدولي بوزنه بمجموع 5610 ‏نقاط، كما يتطلع غيث إلى القفز ‏من المركز التاسع برصيد 2400 نقطة إلى مراكز متقدمة في التصنيف الدولي في وزنه، والحال نفسه ينطبق على ‏‏حماد الذي يحتل المركز العاشر في وزنه في التصيف الدولي لوزنه برصيد‎ ‎‏2385 نقطة، ويسعى المصاروة الذي ‏يحتل المركز العاشر في التصنيف الدولي في وزنه برصيد 2445 نقطة، للتقدم هو أيضا إلى مراكز الصدراة.‏
ويتيح الدوري العالمي الفرصة أمام اللاعبين الحاصلين على المركز الأول والأعلى تصنيفا في كل فئة فردية، ‏بالدوري العالمي 4 جولات، وهي: جولة باريس والتي أقيمت في شهر كانون الثاني (يناير)، وجولة أنطاليا التي ‏تنطلق يوم غد، وجولة مصر التي تقام بالفترة من 19 حتى 21 من نيسان (أبريل) المقبل، والجولة الأخيرة التي ‏ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين، الفوز بجائزة "الفائزون الكبار"، في ‏نهاية الموسم من خلال الحفل السنوي المميز الذي ينظمه الاتحاد الدولي للكراتيه، كما أن جولات الدوري العالمي، ‏تعد محطة مهمة للاعبين كونها مؤهلة للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل.‏
ووفقا لتعليمات الجولة الثانية من الدوري العالمي تقام اليوم القرعة، واجتماع المدربين والحكام، وتقام يوم السبت مباريات ‏الأدوار النهائية ومباريات الميدالية البرونزية، ‏ويشارك في البطولة نحو 376 رياضيا من 60 دولة، (32 لاعبا كحد أقصى في كل ‏فئة)، وتقام على نظام جولة روبن في عمليات ‏الإقصاء وتتبع مباريات الدور ربع النهائي ونصف ‏النهائي ومباريات الميداليات نظام ‏خروج المغلوب.‏
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية في الجولة الثانية من الدوري العالمي على 1000 يورو، وصاحب الميدالية الفضية على ‏‏500 يورو، في حين يحصل صاحب الميدالية البرونزية على 250 يورو.‏
ويعد الدوري العالمي أهم حدث رياضي في الكراتيه تستضيفه تركيا، ويجمع ‏عدد من أفضل أبطال الكراتيه في العالم في بطولات ‏‏مفتوحة، وسبق أن استضافت إسطنبول الدوري العالمي في الأعوام، (2011، 2012، ‏‏2013، 2014، 2015، ‏‏2016، 2018).‏

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