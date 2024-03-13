Thursday, 14 March 2024 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المصارعة يتسلح بالضامن في سباق التأهيل الأولمبي.. وصعوبات تواجه شاميل

3/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يأمل اتحاد المصارعة، في أن يتمكن لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية سلطان علي ضامن، من تحقيق نتيجة إيجابية في بطولة آسيا التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية“باريس 2024” والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
وأحرز اللاعب سلطان ضامن (وزن تحت 87 كغم)، الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حل اللاعب آرزو شاميل (وزن تحت 87 كغم)، في المركز الخامس ببطولة“دان كولوف” الدولية للمصارعة الحرة، والتي احتضنتها مدينة“ساموكوف”.
ويقول م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة في حديثه الخاص لـ”الغد”:“تتويج سلطان ضامن ببرونزية بطولة نيكولا بتروف الدولية بعد غياب لاعبينا عن اعتلاء منصات التتويج في هذه البطولة لنحو 14 عاما، يمنحنا مؤشرات حول عودتنا إلى المسار الصحيح، ونأمل في أن يكون إنجاز سلطان ضامن محفزا له من أجل تحقيق الهدف المنشود في البطولة التأهيلية”.
ويتابع:“مهمة التأهيل الأولمبي ليست سهلة على الإطلاق، لكن ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبينا ومدربينا على تحقيق نتائج إيجابية”، مؤكدا حضوره الاجتماع السنوي للاتحاد الآسيوي في 18 من نيسان (أبريل) المقبل، والذي يتضمن الاطلاع على التقريرين المالي والإداري، ومناقشة خطط تطوير الاتحادات الأهلية.
وكشف العواملة،“أن قرار مشاركة لاعب المصارعة الحرة آرزو شاميل في بطولة آسيا التأهيلية، بات مرهونا برؤية مدربه واللجنة الفنية في اتحاد المصارعة”، مشددا على احتمالية مشاركة شاميل في بطولة آسيا عن وزنه (79 كغم)، في ظل صعوبة إشراكه بوزن التأهيل الأولمبي (86 كغم).
في المقابل، أشار مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، يحيى أبو طبيخ، إلى أن“الميدالية البرونزية التي حققها اللاعب سلطان ضامن في بطولة نيكولا بتروف الدولية، يفترض أن تعزز ثقة اللاعب بنفسه في المحطة الأهم”، لافتا إلى أن الإنجاز الأخير يعد مؤشرا على قدرة اللاعب على المنافسة بقوة لخطف إحدى البطاقات الأولمبية في بطولة آسيا التأهيلية.
وأضاف:“المنافسة على بطاقة التأهيل الأولمبي صعبة، لكن ثقتنا كبيرة بقدرة اللاعب على المنافسة، خصوصا مع حرص اتحاد المصارعة على توفير متطلبات النجاح كافة أمام اللاعب، وسط محاولات جادة لتأمين تواجد لاعب من الصين أو بلغاريا، لخوض معسكر مشترك مع لاعبنا سلطان ضامن، سعيا إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية”.
وفيما يتعلق بحظوظ اللاعبين العرب في المنافسة على بطاقات التأهيل الأولمبي عن قارة آسيا، قال رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة صالح زريقات:“حظوظ العرب في التأهيل الأولمبي عن آسيا صعبة جدا؛ بعكس سهولة التأهيل عن القارة الأفريقية، بطولة آسيا تعد بطولة عالم مصغرة وتضم نخبة من أبطال اللعبة، لكن لا يوجد مستحيل في المصارعة”.
وتابع:“يفتقد اللاعب العربي إلى العقلية الاحترافية، والتي تكون مكلفة، وهذا سبب تفوق اللعبة بين الغرب، فمثلا يكون لكل لاعب أو اثنين مدرب خاص، بينما تبدو الصورة مغايرة في المنطقة العربية، حيث يكون المدرب مسؤولا عن مهمة الإشراف على تدريب أكثر من 15 لاعبا على البساط في وقت واحد، وهذا يعيق عملية التطوير وتنمية المواهب ويضعف التكتيك الفني”.
وتقام بطولة آسيا للرجال خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل في جمهورية قيرغستان، ويتبعها تنظيم بطولة آسيا التأهيلية إلى“أولمبياد باريس” بالمكان نفسه في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات، على أن تقام تصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

MENAFN13032024000072011014ID1107975083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث