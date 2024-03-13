Thursday, 14 March 2024 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة SD13.. تحفيز لأندية كرة السلة على تأسيس فرق للسيدات

3/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة كرة سلة للسيدات، والتي تنظمها أكاديمية سام دغلس“SD13” في الملعب الخاص بالأكاديمية في مجمع الملك الحسين للأعمال، وسط مشاركة كبيرة لنحو 50 لاعبة تم توزيعهن على خمسة فرق، سعيا إلى كسر حالة السبات على صعيد مسابقات السيدات، إلى جانب تحفيز المزيد من الأندية على تأسيس فرق نسوية لها واستقطاب نخبة من اللاعبات المشاركات.
ويقص فريقا“زين” و”شاومي” شريط افتتاح منافسات بطولة السيدات عند الساعة 9 من مساء اليوم في أمسية رمضانية، حيث يقام الدور الأول وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، علما بأن المدة الزمنية للربع الواحد تبلغ 12 دقيقة مقابل تقليص زمن الهجمة إلى 20 ثانية. ويلتقي فريقا“ريفليكت” و”تويوتا” عندالساعة 9 من مساء يوم غد، على أن يلعب فريقا“تويوتا” و”كوفي بين” عند الساعة 9:30 من مساء يوم الأحد المقبل.
ويجمع العديد من المدربين على أهمية البطولة، لكسر حالة الجمود التي أصابت مسابقات السيدات مع غياب تنظيم المسابقة الرئيسية“دوري السيدات” حتى الآن، مؤكدين أن تواجد 50 لاعبة من أعمار مختلفة يمنح اللاعبات فرصة الاحتكاك وخوض دقائق لعب أكثر، كما يحفز الأندية الأخرى على تأسيس فرق للسيدات لخوض المنافسات المقبلة.
ويقول اللاعب السابق للمنتخب الوطني والمدرب زيد ساحوري:“أعتقد أن البطولة تمثل فرصة جيدة للاعبات الصغار من أجل إكسابهن فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، المدربون المشرفون على تدريب الفرق المشاركة لديهم خبرات كبيرة في عالم التدريب”، مشددا على أن تعيين المدربين بعد توزيع اللاعبات المشاركات على الفرق بصورة متساوية سيضفي أجواء تنافسية وحماسية على فعاليات البطولة.
من جانبه، يقول المدرب الوطني نايف عصفور:“توقيت البطولة مناسب لإعادة حساسية خوض المباريات إلى اللاعبات مع انقطاع المنافسات المحلية على مستوى السيدات، نثمن خطوة المدرب سام دغلس على تنظيم البطولة للعام الثاني تواليا”، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تطوير كرة السلة النسوية بالأردن”.
ويتولى المدرب الوطني زيد ساحوري تدريب فريق“تويوتا”، فيما يشرف المدرب الوطني فادي يغمور على تدريب فريق“شاومي”، كما يشرف المدرب الوطني نايف عصفور على تدريب فريق“ريفليكت”.
ويشرف المدرب الوطني عبدالله أبو قورة على تدريب فريق“كوفي بين”.

MENAFN13032024000072011014ID1107975082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث