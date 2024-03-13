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عقوبة مالية على التعمري وشرارة بعد نهائي كأس آسيا

3/13/2024 11:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات جديدة على المنتخب الوطني، تمثلت بغرامة مالية على اللاعبين موسى التعمري ومحمد أبو زريق“شرارة”، بقيمة 15 ألف دولار على كل لاعب.
ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي العقوبات الخاصة ببطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، والتي كانت آخرها بحق التعمري وأبو زريق، حيث تم الاكتفاء بالعقوبة المالية، على أن يتم تسديد المبلغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور العقوبة يوم الاثنين الماضي، فيما ستكون هناك عقوبة مشددة في حال تكرار المخالفة.
وتعرض التعمري للعقوبة بحسب مدونة الانضباط والأخلاق من الاتحاد الآسيوي، بسبب قيامه بحركات باليد بعد نهاية المباراة النهائية للبطولة أمام قطر، تشكك بنزاهة حكام الاتحاد الآسيوي، والأمر نفسه انطبق على أبو زريق، خلال الاحتفال الذي أقامه اتحاد الكرة بعد العودة إلى عمان.
وتلقى المنتخب الوطني عدة عقوبات من الاتحاد الآسيوي، بعد مشاركته للمرة الخامسة في تاريخه بالبطولة، والتي أقيمت في قطر وحل بها المنتخب في المركز الثاني.
وتم تغريم سالم العجالين وعلي علوان بقيمة 5 آلاف دولار لكل منهما، بسبب دخولهما أرض الملعب عقب نهاية مباراة الدور نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية، وهي منطقة غير مسموحة للاعبين الموقوفين بالتواجد فيها.
كما تعرض اللاعب حمزة الدردور لعقوبة مالية قدرها 5 آلاف دولار، إلى جانب تعرضه للإيقاف 3 مباريات، بسبب سلوكه العنيف خلال مباراة العراق بثمن نهائي البطولة، عندما قام بالاعتداء على أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.
وتلقى اللاعب محمود مرضي عقوبة مالية بقيمة 1500 دولار، بسبب انتهاكه لوائح الاتحاد الآسيوي، من خلال ارتداء قميص داخلي يحمل رسائل شخصية، خلال مباراة ماليزيا في الدور الأول من البطولة، فيما تم تغريم اتحاد الكرة مبلغ ألف دولار للتسبب بتأخر انطلاقة الشوط الثاني لمباراة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.

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