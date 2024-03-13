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النشامى يبدأ معسكرا داخليا.. وتساؤلات بشأن فتوى الإفطار أمام باكستان

3/13/2024 11:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، معسكرا داخليا في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمواجهة المنتخب الباكستاني مرتين يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.
ويستمر المعسكر الداخلي حتى يوم 19 الشهر الحالي، موعد المغادرة إلى باكستان لخوض المباراة التي تقام عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الأردن.
ويشتمل المعسكر الداخلي على تدريبات يومية تجري قبل موعد الإفطار، لمنح اللاعبين فرصة الاعتياد على أجواء اللعب اثناء الصيام، خاصة وأن مباراة باكستان الأولى التي تقام يوم 21 الحالي في باكستان، ستقام في أجواء صيفية حارة وقبل موعد الإفطار بساعات طويلة، ما يعني الحاجة لجهد كبير في ظل اللعب أثناء الصيام.
ويقود المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، تدريبات المنتخب التي يقام أغلبها على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، وبمشاركة حوالي 17 لاعبا، في ظل احتجاب أغلب اللاعبين المحترفين في الخارج، بانتظار التحاقهم بشكل تدريجي، علما أن أخر الملتحقين من المحترفين سيكون موسى التعمري المحترف في مونبلييه الفرنسي، وحارس المرمى يزيد أبو ليلى المحترف في فريق الجبلين السعودي، حيث يتوقع أن يلتحق المحترفان يوم 18 الشهر الحالي.
ويبحث المنتخب الوطني عن كامل نقاط مباراتي باكستان، لتعزيز حظوظه بالتأهل عن المجموعة التي يتصدرها حاليا المنتخب السعودي برصيد 6 نقاط، ثم طاجكستان برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب الوطني برصيد نقطة، وباكستان أخيرا بدون نقاط.
وتضم قائمئة المنتخب الوطني كل من يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، ويزن النعيمات.
هل من فتوى للصيام
أمام باكستان؟
تفيد المعلومات أن تساؤلات تدور داخل المنتخب الوطني، حول إمكانية اللعب في أجواء حارة وفي ساعات الظهيرة وخلال أيام شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيصيب اللاعبين بالإرهاق والتعب في المباراة المقبلة أمام باكستان.
ورغم أن الحديث غير الرسمي في إمكانية الحصول على فتوى بالإفطار في يوم المباراة، فإن أحد المعنيين بالمنتخب، كشف عن تساؤلات بهذا الشأن، ولكن دون بلورته بشكل رسمي، مع التأكيد على قناعته أن الغالبية العظمى من نجوم المنتخب ستبحث عن إتمام الصيام، وترفض مبدأ الإفطار حتى لو كان هناك مباراة للمنتخب الوطني.
ويفيد المصدر أن الحديث عن فتوى بشأن الإفطار في يوم المباراة، يتم تداوله بين الفينة والأخرى، خاصة في ظل مشقة السفر، وإقامة المباراة في منتصف النهار، وغيرها من الظروف الصعبة التي سيواجهها المنتخب في رحلته إلى باكستان.
وعادة ما تشهد مثل هذه المواقف رفضا من نجوم المنتخب الحريصين على الالتزام بواجباتهم الدينية، بانتظار الوقوف على مدى قدرتهم خوض مباراة باكستان وهم صيام.

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