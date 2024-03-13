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8 مشروبات هي الأفضل لصحتك خلال شهر رمضان

3/13/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- خلال أيام شهر رمضان المبارك، يجب علينا محاولة التركيز على المأكولات والمشروبات التي تفيدنا ولا تضر بصحتنا، خاصة مع امتداد فترات الصيام لساعات طويلة. فيجب علينا دائماً التأكد من أن العناصر الغذائية التي نحصل عليها في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور ستعود بالنفع علينا وتمنحنا الطاقة الكافية التي ستعين أجسامنا على الصوم في اليوم التالي.
وبسبب ساعات الصيام الطويلة، فإن الكثير من الصائمين قد يعانون من عسر الهضم أو "الإمساك" ومشاكل أخرى متعلقة بالمعدة والقولون. لذا فاختيار الطعام الصحي والشراب المناسب من أهم الأشياء التي يجب أن نوليها جزءاً من اهتماماتنا خلال شهر رمضان المبارك.
وهنا نورد بعض أنواع المشروبات، التي يوصي بها خبراء التغذية، بأنها من أفضل المشروبات التي تعود بالنفع على الصائمين، ويجب أن نحرص على تواجدها خلال وجبة الإفطار.. والقائمة تشمل:
- الماء: لا شيء يفوق كوب الماء على الإفطار، فهو ملك المشروبات، حيث يمنح الترطيب للجسم، ويزوده بالطاقة ويساعد على الهضم.
- الحليب والتمر: هذا من أفضل المشروبات التي يجب أن نحرص عليها خلال وجبة الإفطار. فيمكننا أن ننقع حبات من التمر في كوب من الحليب منزوع الدسم ونتركها حوالي 12 ساعة، ثم نستهل وجبة الإفطار بهذا المشروب المفيد والغني، الذي يعطينا الطاقة ويحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم، والذي عادة ما ينخفض خلال ساعات الصيام.
- قمر الدين (عصير المشمش): هو من أشهر العصائر التي ارتبط اسمها بشهر الصيام، فنحن ننتظره من سنة لأخرى لنستمتع به على وجبة الإفطار. فالمشمش غني بالألياف وبفيتامين "A". كما يحتوي على مادة الريتينول، وهي مادة سهلة الامتصاص في الجسم وتعزز من عملية الهضم.
- عصير الليمون بالنعناع: خليط الليمون والماء وأوراق النعناع أيضاً من المشروبات المفيدة جداً التي يمكن تناولها ضمن وجبة الإفطار. فهو شراب غني بفيتامين "C" والألياف، وكوب منه كفيل بأن يمنحك الانتعاش والطاقة بعد يوم صيام طويل.
- مخفوق الموز بالحليب: الموز غني بالبوتاسيوم وبالألياف وفيتاميني "C" و"B6". ويمكنك خفق من موزة إلى موزتين مع كوب من الحليب منزوع الدسم، وتناول كوب من هذا المخفوق اللذيذ خلال وجبة الإفطار، سيمنحك طاقة كبيرة ويساعدك على تحمل الصيام في اليوم التالي.
- مخفوق اللوز بالحليب: ولتحضير هذا المشروب، يمكن نقع من 10 إلى 12 حبة من اللوز في كوب من الماء طوال الليل، ثم نقوم بتقشير حبات اللوز. بعدها نقوم بخفق كوب من الحليب منزوع الدسم مع حبات اللوز المنقوعة وملعقة من عسل النحل وبعض حبات الهيل المقشورة. ونخفق الخليط جيداً. فهذا المشروب غني بالفوائد الغذائية التي تمنحك الطاقة المطلوبة لمواصلة الصيام في اليوم التالي.
- عصير الطماطم والتفاح: هذا المشروب غني بالفيتامينات والحديد والألياف. فهو من المشروبات التي ينصح بها خبراء التغذية على وجبة الإفطار. فيمكنك خلط التفاح المقشور مع حبات الطماطم، مع إضافة القليل من الماء وبعض قطرات الليمون وملعقة من عسل النحل.
- الكركديه: وهو من المشروبات المنعشة التي تنتشر خلال شهر رمضان، حيث يفيد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها ويمده بالطاقة اللازمة خلال صيام اليوم التالي. وقد كشفت دراسات عدة أن مشروب الكركديه يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن وتقليل نمو البكتيريا والخلايا السرطانية، ودعم صحة القلب والكبد.-(العربية نت)

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