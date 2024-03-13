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صراع بين الوطنية والخيانة خلال أربعينيات القرن الماضي في مسلسل تاج

3/13/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تدور أحداث مسلسل "تاج" في مدينة دمشق مع بطل ملاكمة سابق، تربى على القيم الأخلاقية وحب الوطن ومقاومة الاستعمار، قبل أن يُتهم بالخيانة ويخسر كل ما لديه!
كيف سيتعامل "تاج" مع واقعه الجديد؟ وهل ستكفي شجاعته والبطولات التي حققها كملاكم في استعادة ماضيه وانتزاع حقه من خصوم سلبوا منه حياته؟
يوضح مخرج العمل سامر البرقاوي، أن أحداث المسلسل تدور في حقبة تاريخية حساسة من تاريخ المنطقة، وهي انتقال سورية من ظل الاحتلال الفرنسي إلى مرحلة الدولة المستقلة الأولى. ويضيف "شهدت تلك الفترة انتشاراً لرياضة الملاكمة في سورية والمنطقة، قادمة من أميركا وأوروبا، فصار لها شعبية واسعة واحترفها العديد من الأبطال، وتاج هو واحد منهم".
ويستطرد البرقاوي "تاج هو شخصية افتراضية درامية وليست واقعية، نراه يعمل في سوق الخياطة، ولكنه ينتمي سريا إلى تنظيم وطني يسمى بالقمصان الحديدية، يعمل على اغتيال ضباط فرنسيين تلطخت أيديهم بدم الشعب". يوضح البرقاوي أن تاج يمر بمراحل نفسية عدة خلال حلقات العمل، أبرزها شعوره بالتخبط تجاه انتمائه وولائه لجماعة القمصان الحديدية الذين ينفضون من حوله بدورهم، ليعيش حالة من الإحباط تسفر عن إعادة تشكيل وعيه مع سير الأحداث، وذلك في ضوء سعيه لاستعادة سمعته وزوجته وابنته من غريمه رياض (بسام كوسا).
يتوقف البرقاوي عند علاقة الشخصيتين تاج ورياض، فيقول "العلاقة بينهما ندية تحكمها طبيعة الحكاية الدرامية، فهما قطبان في القصة، لذا فالصراع بينهما أساسي في البناء الدرامي للمسلسل. سيسفر ذلك الصراع عن نوع مختلف من المشاهد التي تجمعهما، في موازاة السياق الدرامي المشوق الذي سيكون بحجم اسمي هذين النجمين الكبيرين بسام كوسا وتيم حسن".
ويختم البرقاوي "يحمل العمل فكرة الصراع بين مفهومي العمالة للمستعمر من جهة والوطنية من جهة أخرى، بظاهرهما وباطنهما.. ما يراه الناس في العلن وما يختبئ سراً خلف المظاهر. هو صراع حول الحقيقة وكيف يمكن لنا إظهارها في وقت ينادي فيه البعض بالمثاليات والقيم على المنابر، ويخفون حقيقتهم التي تتحمور حول الخيانة والعمالة للعدو! وآخرون يتهمون بالخيانة ظلماً، وهم في الحقيقة شرفاء ووطنيون. هذا التباين يخلق محور الصراع وأبعاده على امتداد حلقات المسلسل".
يعرض مسلسل "تاج" على قنوات MBC، ومنصة "شاهد" في رمضان. وهو من بطولة: تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان، جوزيف بونصار، إيهاب شعبان، نورا رحال، وآخرين. تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.

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