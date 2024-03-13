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جابر يشارك بـ4 أعمال درامية ويؤكد أن الدراما البدوية تستقطب المشاهد بشدة

3/13/2024 11:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يشارك الفنان الأردني شاكر جابر في أربعة أعمال فنية متنوعة تعرض في رمضان، هي المسلسل الاجتماعي "الدوار العاشر" الذي حل ضيف شرف فيه، وتعرض أحداثه على شاشة التلفزيون الأردني، والمسلسل البدوي "قضايا من البادية"، والمسلسل البدوي "حرائر من البادية" الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني والعديد من المحطات العربية والمنصات الاجتماعية، إلى جانب المسلسل الدرامي الكوميدي "أختي وخلفتها" الذي يعرض على شاشة "رؤيا" ويطرح مواضيع كوميدية اجتماعية.
ويقول جابر عن أدواره في الأعمال الفنية الأربعة، إن المسلسلين البدويين "قضايا من البادية" و"حرائر البادية" يعتمدان على شخصيات عدة، وكل ثلاث حلقات تعرض قضية منفردة، مشيراً إلى دوره الذي يلعبه في المسلسل الاجتماعي "الدوار العاشر" الذي يجسد فيه دور "عادل بيك"، وهو مدير مكافحة المخدرات.
أما عن دوره في المسلسل الدرامي الكوميدي "أختي وخلفتها"، فهو يجسد شخصية "أبو سالم" الذي يعمل سائق تطبيقات، وبالوقت ذاته يعمل بكل شيء، إذ يطبق عليه المثل "سبع صنايع والبخت ضايع".
ويعتبر جابر، شهر رمضان فرصة أكيدة نحو متابعة العديد من الأعمال الدرامية الأردنية والعربية التي تعرض على شاشات المحطات الفضائية الأردنية والعربية والمنصات الرقمية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية حضور الدراما الأردنية في السباق الماراثوني الدرامي الرمضاني، لأن المشاهد العربي بحاجة إلى أعمال درامية جادة وهادفة لعرضها على المحطات الفضائية العربية والمنصات الرقمية.
ويلفت إلى أن مثل هذه الأعمال تعزز من دور الفنون في تنمية الوعي الاجتماعي لدى المشاهدين، وبخاصة مع تدويرها، مما يجعلها تحظى بنسب مشاهدة عالية، وتفاعل كبير، وهذا يجعلها بديلاً عن الأعمال التي تخلو من الفكرة والمضمون، ويرفضها كثيرون.
ويقول جابر، إن الأعمال الدرامية البدوية موجودة بقوة في خريطة المسلسلات الرمضانية على محطات التلفزة العربية لما تقدمه من محتويات تستقطب المشاهد العربي وتحفزه على التفاعل مع أحداثها المتنوعة في تخوم البادية الأردنية والعربية، مشيراً إلى أن الأعمال البدوية أثرت الجانب المعرفي للمشاهد عن الحياة البدوية في إطار تنافسي جذاب.
ويؤكد أن الدراما الاجتماعية الحديثة ما تزال قائمة، فهي تتسم بالأجواء الاجتماعية المعاصرة، ولكن بشكل قليل، مشيرا إلى أن هذا الدور يقوم به القطاع العام بالاشتراك مع نقابة الفنانين، لأن القطاع الخاص منهمك في إعادة إنتاج التاريخ درامياً، وذلك لغايات التسويق.
ويشير جابر، في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الفنان الأردني ثبتت قدرته على الأداء الفني الدرامي والكوميدي على مدار عمر الدراما الأردنية التي بدأت في أواخر الستينيات، لأن الفنان الأردني يمتلك كاريزما في تأدية الأعمال الدرامية والمسرحية.
وحول طقوسه اليومية في رمضان، يقول الفنان جابر، إنه في شهر الخير والبركة يشعر بالهدوء والسكينة والتقرب من الله سبحانه وتعالى، والإحساس بالدفء العائلي.
ويشير إلى أنه يلازم البيت في معظم أيام رمضان، مبيناً أنه من المظاهر الروحانية المميزة لشهر رمضان المبارك، تجمع جميع أفراد الأسرة على مائدة واحدة، يستمعون إلى القرآن الكريم من كبار المقرئين تصدح في سماء عمّان، وانتظار أذان المغرب في مظهر رمضاني رائع.
وحول طقوسه في رمضان، فقد أكد صاحب التاريخ الطويل في الدراما الأردنية، في ختام حديثه، أنه يمضي شهر رمضان المبارك مع عائلته، لأنه يعتبر هذا الاجتماع اليومي حول مائدة الإفطار وقوفاً في وجه كل ما يمكن أن يفتت بنية العائلة في هذا الزمن الملتبس. مضيفا أن هذا اللقاء الذي يمتد إلى ما بعد الإفطار بساعات فيه ألفة وتقارب مهمان، أما ما تبقى من الليل حتى وقت السحور فإنه وقت الكتابة بالنسبة إليه.

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