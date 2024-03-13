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رمضان: شهر لغلق صفحات الخصام ومد جسور التواصل بالمحبة

3/13/2024 11:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- في شهر الخير، تتجلّى مشاعر التسامح والتصالح، لتطرق باب كل متخاصم، وتمدّ يد المحبة ببركة رمضانية، لتعيد توطيد العلاقات وتفتح صفحة جديدة للود والقرب، وتغلق باب الخصام وتُطوى صفحة الخلاف.
ما يمثله شهر رمضان للكثيرين، فرصة لفتح صفحات جديدة في الحياة، مليئة بالخير والمحبة والتسامح في إطار العلاقات الاجتماعية ووبما يوثق من صلة الرحم وصفاء النفوس.
بعد أشهر من الخلاف العائلي، اختارت تهاني أن تُنهي الخلاف وتصفي النفوس مع أخيها. فمع حلول رمضان المبارك، لم تستطع تهاني أن يُمرّ هذا الشهر الكريم من دون أن يكون أخيها جزءًا منه.
تذكر تهاني أنها في أول يوم من شهر رمضان اتجهت إلى منزل أخيها وطرقته بقلب صاف محبّ. لقد جاء قلبها طالبًا التسامح والود، ولم تجد من أخيها إلا كل الحب.
تقول تهاني: "مع اقتراب شهر رمضان، كنت أنام وأصحى وأنا أفكر بأخي. أتساءل: هل سيمر هذا الشهر من دون أن نجتمع سويا؟" لقد أخافتها هذه الفكرة وجعلتها تغير من تفكيرها.
تعترف تهاني بأنّها في اليوم الذي تصالحت فيه مع أخيها شعرت بالطمأنينة التي تُرافق شهر الخير، وقالت: "قلوبنا في هذا الشهر تتصافى وتلين وتقرب كل بعيد.. الحمد لله على نعمة رمضان."
من جهة أخرى، برز الشعور بالآخر كسمة تميّز العالم العربي في الفترة الأخيرة، خاصةً مع الأحداث التي يمرّ بها الأهل في غزة. لقد غيّرت هذه الأحداث من التفكير والنظرة للأمور، لإدراك أهمية التسامح والتصالح وتلاشي الأحقاد في شهر البركة.
ما مر به خالد (34 عاما) ومتابعته الدائمة لما يحدث مع الإخوة في غزة، وإحساسه بأنه لا يعلم ما الذي يخفيه الغد، غير من تفكيره و ترتيبه لحساباته بحسب قوله.
ويشير خالد إلى أنه أفكار كثيرة تصارعت داخل عقله أدخلته في دوامة من الحيرة بشأن علاقاته مع الآخرين وخلافاته معهم ليقرر أن يصحح مسارعلاقته معهم وأن يصفح ويتسامح مع كل من أساء له، واختار شهر رمضان ليبدأ بنية خير، وفق قوله.
ويعترف خالد أنها كانت خلافات بسيطة ولكن الإنسان بطبعه يكابر ويظن أنه يرتكب الصواب، مبينا أن الإنسان إذا نظر لنفسه بعمق سيجد أن هذه الحياة لا تستحق التخاصم والشرخ في العلاقات.
ويقول أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون أن رمضان يذكر الناس بالمعاني المهمة في حياة المؤمن وعلى رأسها الوحدة في المشاعر والشعائر، فالناس في رمضان يجوعون ويعطشون معا، ويصلون ويقومون الليل معا، وفي هذا دعوة واضحة لنبذ التفرق وإعادة اللحمة بين الأخوة في الدين من غير اعتبار لما يمكن أن يبعدهم عن بعض، فالمؤمن أخو المؤمن، وحقوق الإخوة تقضي بألا يكون بينهم أي عداء أو إيذاء أو خذلان، مستذكرا قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة).
ويضيف، كما يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم"، مبينا أنه لا ينبغي لمن يعيش ساعات الطاعة والاستسلام لله تعالى في أمره ونهيه أن تخرج منه كلمة نابية أو فعل مشين، حتى إن تعرض لغضب أحدهم أو تطاول منه فلا ينبغي له أن يرد بشيء، بل يصمت ويقول في نفسه "إني صائم".
ويشير زيتون إلى أن الصوم هنا ليس عن الطعام والشراب فقط، بل إن الصوم الأكبر هو عن سوء الخلق وعن فحش السلوك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش"، مبينا أن مقابلة السيئة بالحسنة لا تكون عن ضعف أو قلة حيلة وإنما عن قوة واستعصام بالله تعالى، وفي هذا تمثل للتقوى التي يرديها الله (وأن تعفوا أقرب للتقوى).
ويشير زيتون إلى أن التسامح في الإسلام سمة يجب أن تظهر على كل جوارحنا، فلا سبيل إلى الضرر ولا الإضرار، ولا مبرر إلى رد التعدي بالتعدي، بل إن المطلوب أن يتعامل المسلم مع غيره بما يحب أن يتعامل غيره معه، ففي الحديث "صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك".
ويضيف زيتون أن قيمة عظيمة تظهر في رمضان من خلال إعلاء شأن الروح على شأن الجسد الذي نال ما نال من الاهتمام والأولوية في الحاجات خلال العام كله، فالناس يلبون حاجاتهم المادية من طعام وشراب ولباس وراحة ويهملون في الأغلب الروح التي تحتاج هي الأخرى إلى غذاء واهتمام.
ووفق زيتون، في رمضان يتوقف قسرا الاهتمام في شؤون الجسد خلال النهار على الأقل ويعلو شأن الروح فيعكف الناس على الصيام والصدقات والصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن وفي هذا غذاء روحي عظيم من شأنهم أن يوازن بين مكونات البشرية في الجسد والروح فيمنحهم السكينة والسلام والتوازن.
ويؤكد زيتون أن الالتزام بأداب رمضان وأخلاقه يضفي إلى الإنسان منزلة عليا عند الله تعالى وكذلك عند الناس، فيرتفع مقامه بأخلاقه وتسامحه وكرمه ويشعر حينما يلتزم بتلك الأخلاق والأداب بالرضا عن الذات وكذلك برضا الله تعالى.
ومن الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أن شهر رمضان له خصوصيته ووقعه الكبير على الناس بتأثيراته الدينية على الإنسان وعلى نفسيته وروحه ومعنوياته وحتى على معتقداته، ولذلك رمضان يأخذ منحنى آخر وهو منحنى التواصل وليس فقط على مستوى الأرحام والأقارب بل أيضا يمتد ذلك للتواصل على مستوى الأصدقاء.
ويؤكد جريبيع أن هذا الشهر فرصة للناس لتعيد حسابتها وفرصة للتواصل والتسامح ونبذ الخلافات. ويقول "رمضان هو شهر الخير وأن يكبر الإنسان عن جميع الخلافات والخصومات ويكون فرصة لإعادة بناء العلاقات من جديد".
ومن جهة أخرى يذكر جريبيع أنه في الفترات الأخيرة نتيجة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع، أصبح الإنسان أكثر فردية ومنغلق على نفسه لتلبية احتياجاته ليعيش في عالم منعزل تماما عن الآخرين تحت وطأة هذه الظروف.
ويضيف أن الخلافات بين الناس هي جزء من هذه الحياة وبالتالي عندما يأتي رمضان يقدم للإنسان فرصة ليفكر من جديد بخلافاته ونفسه وعلاقاته ويصبح أكثر تقربا لله عز وجل ولمعاني الشهر الفضيل ومفهوم الحياة البسيط.
وبحسب جريبيع فإن رمضان في مفهومنا الشعبي يعني اللمة والتواصل مع الناس وهذا يرتبط بالمفهوم الاجتماعي، مؤكدا أنه عندما يتوافق المفهوم الاجتماعي بالمفهوم الديني لشهر رمضان فإنه فرصة لبناء علاقات جديدة و لمراجعة الذات وللتفكير بما يدور حولنا.
ويختم حديثه، أن ما يجري الآن مع أهلنا في غزة أحد العوامل المهمة لنعود ونفكر بعلاقاتنا وبالأشخاص التي بينا وبينهم خصومات وبكيفية بناء علاقات بصفحات جديدة.

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