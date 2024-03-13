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توقيف مدخل بيانات بأمانة عمان بجنحة الرشوة

3/13/2024 11:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف من أمانة عمان الكبرى يعمل مدخل بيانات أسبوعًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركًا بجنحة تقاضي رشوة من أحد المواطنين .

وفي التفاصيل أوهم هذا الموظف مواطنًا كان يرغب بترخيص محل يملكه بأنه قادر على منحه الترخيص دون الكشف مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه ، الّا ان المواطن بادر بالاتصال بالخط الساخن لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تابعت الموضوع بشكل فوري حيث ظبط الموظف وهو يتسلّم مبلغ الرشوة الذي طلبه.
مصدر مسؤول بالهية أشاد بالمواطن على موقفه داعيًا كل من يتعرض الى مثل هذه الظروف اللجوء اليها لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسوّل له نفسه استثمار وظيفته .

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