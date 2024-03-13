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40 ألفا صلوا العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان بالأقصى

3/13/2024 11:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 40 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية وانتشار شرطة الاحتلال في باحات الأقصى.

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