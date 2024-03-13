40 ألفا صلوا العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان بالأقصى

40 ألفا صلوا العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان بالأقصى
التاريخ
3/13/2024 11:31:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 40 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء
والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية
وانتشار شرطة الاحتلال في باحات الأقصى.
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