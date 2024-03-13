الأمانة تتلف 1600 لتر من العصائر في وسط البلد

الأمانة تتلف 1600 لتر من العصائر في وسط البلد
التاريخ
3/13/2024 11:31:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قامت كوادر الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، بإتلاف ما يقارب ألف لتر من العصائر في كشك يقع آخر شارع قريش في وسط البلد.
وتبين للكوادر الرقابية أن الكشك الذي كان يقوم ببيع العصائر للمستهلك، كان يتم تزويده بالعصائر من مشغل محاذي، تم مد ماسورة منه الى موقع الكشك، حيث تم إتلاف 600 لتر من العصائر في المشغل لتصل كمية العصائر المتلفة الى 1600 لتر .
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