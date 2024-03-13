Thursday, 14 March 2024 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة تتلف 1600 لتر من العصائر في وسط البلد

3/13/2024 11:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قامت كوادر الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، بإتلاف ما يقارب ألف لتر من العصائر في كشك يقع آخر شارع قريش في وسط البلد.

وتبين للكوادر الرقابية أن الكشك الذي كان يقوم ببيع العصائر للمستهلك، كان يتم تزويده بالعصائر من مشغل محاذي، تم مد ماسورة منه الى موقع الكشك، حيث تم إتلاف 600 لتر من العصائر في المشغل لتصل كمية العصائر المتلفة الى 1600 لتر .

MENAFN13032024000072011014ID1107975068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث