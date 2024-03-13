ضبط 3 أشخاص تورّطوا بالاحتيال الإلكتروني على مواطنين



قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من الشكاوى التي وردت إليهم، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاحتيال الإلكتروني على العديد من المواطنين.



وتتلخص طريقة الاحتيال قيام أولئك المحتالين بارسال رسائل الكترونية وايهام الضحايا بالحصول على مرابح مالية مقابل القيام بمهمات يومية، ويُطلب منهم إنشاء عدد من المحافظ الإلكترونية وذلك لاستخدامها في عملية الاحتيال، ومن ثم القيام باستخدام تلك المحافظ لتحويل الأموال إلى منصّات لتداول العملات الرقمية خارج الأردن أضافة الى الطلب منهم ايداع مبالغ مالية والحصول على ارباح وفوائد ويتم بعد ذلك تحويلها كذلك لخارج البلاد .



وتجدد وحدة الجرائم الإلكترونية تحذيرها من التعامل مع منصات غير موثوقة، بها وتدّعي بالحصول على الربح مقابل تنفيذ مهمات أو استخدام المحافظ الإلكترونية لعمليات تحويل الأموال عبر تلك المواقع، وأكّدت على أهمية المحافظة على خصوصية معلوماتك الشخصية والبنكية حتى لا تقع ضحية للاحتيال المالي الإلكتروني.





