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ابتداع الأزمة والتظاهر بحلها.. هل استنفدت الحكومة ما في جعبتها؟

3/13/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حازم رحاحلة هناك استنفار حقيقي وجاد للتعامل مع ضغوط تضخمية محتملة ((بحسب تقديرات الحكومة))، وليس أقل دلالاته عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبيانات المتكررة التي تصدر عن مجلس الوزراء واللقاءات التلفزيونية والصحفية للوزراء والمسؤولين والمعنيين في القطاعين العام والخاص، بل وأصبح استقرار أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك أجندة اقتصادية بحد ذاته، وربما (( الأجندة الاقتصادية)) لهذا العام.
لا أحد بإمكانه التثريب على الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحد اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي ماثل، لكن قد نختلف في تقدير حدة هذه التحديات وكيفية التعامل معها. بداية، لا أعتقد أن تداعيات الظروف الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها منطقتنا والمملكة على وجه الخصوص بفعل العدوان الإسرائيلي المستعر على أهلنا في قطاع غزة، هي أشد وطأة على الأسعار مقارنة بما كان عليه الوضع إبان جائحة كورونا والحقبة التي تلتها. فأسعار الشحن البحري آنذاك ارتفعت بشكل يفوق التصور، ليس فقط على الشحنات الواردة من آسيا والمتجهة إليها، بل الارتفاع شمل كافة الخطوط الدولية للشحن البحري، أي ارتفاع في كلف شحن كافة السلع التي تستوردها المملكة ومن مختلف أنحاء العالم. كما ترافق ذلك مع ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لعدد من السلع الغذائية التي تشكل جانبا مهما في السلة الغذائية للأسر الأردنية. آنذاك، شرعت الحكومة باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الفاعلة، وقد تمكنت بالفعل من المحافظة على استقرار أسعار السلع الغذائية خلال تلك الفترة. فعلى الرغم من حدة الاضطرابات في مضيق باب المندب، إلا أن كلف الشحن ما تزال أقل من ثلث كلفها في العام 2021، ومعدلات الأسعار العالمية بشكل عام وللمواد الغذائية والطاقة بشكل خاص مستقرة عالميا.
ربما الفارق الأساسي بين الأمس واليوم يكمن في الضوضاء الرسمية التي أصبحت تثير الاستغراب أحيانا وربما القلق أحيانا أخرى، بأن تحديا اقتصاديا كبيرا بانتظارنا وسوف ننجح باحتواء تداعياته حتى انتهاء شهر رمضان المبارك. بكل تأكيد لا يمكن الاتفاق مع هذه الرسالة التي قد تسعى الحكومة لإيصالها ضمنا، فالتحدي موجود ولكن ليس بالصورة التي يسوق لها. فتوفر المخزون وفائض المعروض من السلع لا سيما الغذائية، جميعها عوامل ذاتية تدعم استقرار الأسعار، وقد تزامنت هذه العوامل مع ضعف ملحوظ في جانب الطلب المحلي الذي سيدفع التجار والمصنعين إلى احتواء أي ارتفاعات عابرة في التكاليف من خلال الهوامش الربحية، والتجار يدركون ذلك جيدا. المسألة الأخرى المثيرة للقلق، أن الاستنفار الحكومي والتعامل بشعبوية مع مسألة ارتفاعات كبيرة مفترضة في الأسعار ولا تدعمها معطيات السوق، قد تشكل بحد ذاتها مصدرا لهذه الارتفاعات Self-Fulfilling Prophecy وتشكل دعوة صريحة لرفع الأسعار بعد شهر رمضان بعدما تم التهيئة لذلك.
علينا أن ندرك أن لا احد بإمكانه أن يمنع حدوث ارتفاعات مبررة في الأسعار، فالتاجر والمصنع لا يمكنهم تحمل خسائر فعلية تهدد استمراريتهم ولن تستطيع الحكومة وأجهزتها على منع ذلك. فالحكومة لم تكن قادرة على منع شركات الاتصالات من إجراء زيادة على رسوم الخدمات، على الرغم أنها كانت مخالفة صريحة لقانون المنافسة، وتأثير هذه الزيادة ربما أشد وطأة على المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما لا يمكن التصور بأن دعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بنحو 3 ملايين دينار سيكون قادرا على امتصاص ضغوط تضخمية تؤثر في نحو 11 مليون مواطن ومقيم على أرض المملكة.
جميع المعنيين والمطلعين على اتجاهات الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية، يقرون تماما بعدم وجود ضغوط تضخمية في الأفق، بل قد نشهد تراجعا في أسعار عدد من السلع التي أصبحت تحت ضغوط أكبر من المنافسة مصحوبة بضعف واضح في الطلب المحلي.
ما يتوجب العمل عليه، هو درء محاولات ركوب موجة الأحداث، وعلى الحكومة تفعيل الأدوات الرقابية بطريقة فاعلة ومعاصرة لكن دون كل هذه الضوضاء التي لها انعكاسات سلبية على توقعات الأسعار المستقبلية، كما على الحكومة الالتفات الى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد بدلا من اصطناع أزمة مفترضة ومن ثم الادعاء باحتوائها.

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