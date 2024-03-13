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إجابات الملكة على الأسئلة الملحة

3/13/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي في لقاء جلالة الملكة رانيا العبدالله مع قناة CNN إجابات على كثير من الأسئلة المهمة بخصوص الحرب في قطاع غزة، والواقع الذي يعيشه السكان المدنيون هناك. وهو ليس اللقاء الأول الذي تتحدث فيه جلالة الملكة رانيا، حفظها الله، على الملأ عن معاناة الغزيين الإنسانية بطريقة مكنت من نقل الواقع السيئ المُعاش هناك إلى العالم الغربي. وأبرز هذه الأسئلة ما الذي دفع الأردن إلى تنفيذ إنزالات جوية وهو ربما يمثل أهم الرسائل للعالم في أن ((الأردن لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي))، عما يجري في القطاع المحاصر منذ 16 عاماً وحتى اليوم.
تجيب جلالتها بوضوح وبشكل قاطع لا لبس فيه أن التعاون بشأن حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم ((غير موجود مطلقاً))، وتقول في ذلك: ((السبب وراء قيامنا بعمليات الإنزال الجوي هذه هو أننا وجدنا - بعد المحاولة دون جدوى لإقناع إسرائيل بفتح نقاط الوصول البرية - أن علينا أن نفعل شيئاً... لم نتمكن من الجلوس مكتوفي الأيدي، ومشاهدة الناس يتضورون جوعاً... وهكذا، بدأ جلالة الملك عبدالله، كما تعلمون، بتنظيم عمليات الإنزال الجوي هذه)).
الإنزالات الجوية بالتأكيد التزام ملكي أردني من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، بحماية الأهل في القطاع المنكوب، والذي تجاوز عدد الضحايا فيه حتى اليوم أكثر من 30 ألف شخص ثلثاهم من النساء والأطفال، وهو ما أوضحه لقاء جلالتها الذي جاء كغيره من اللقاءات السابقة التي وضعت اليد على الجرح تماماً، وشكلت إيضاحات واقعية، ومنطقية للمجتمعات الغربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، وتشكيل ضغط عالمي لحل هذه القضية التي لربما تعد واحدة من أطول الاحتلالات التي شهدها التاريخ من صوت مسموع وعقلاني رسخته ((أم الحسين)) في كل لقاء تقوم به، وتتحدث به عن قضايا تمس الضمير الإنساني وتمس مجتمعاتنا العربية لا سيما المجتمع الفلسطيني الشقيق.
أما المحور الآخر الذي شددت عليه جلالتها، والذي لا يمكن أن يكون أقل أهمية من إدخال الطعام، والشراب إلى الغزيين، فهو وقف الحرب وإنهاء إطلاق النار بصورة مستدامة، وإدخال الأطنان من المساعدات الغذائية التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمتكدسة على المعابر، فـ ((الحاجة أكبر بكثير مما نستطيع تقديمه. كما هو الحال اليوم، هناك شاحنات، هناك أطنان من المواد الغذائية في الشاحنات التي تبعد أميالاً عن الأشخاص الذين يعانون من الجوع. إذا فالجوع ليس كارثة طبيعية. هذه كارثة من صنع الإنسان، وكارثة من صنع إسرائيل. إنه الحرمان حسب التصميم))، وهو قول قاطع يشير إلى الالتزام الملكي بالقضايا الإنسانية انطلاقاً من الشرعية الدينية والتاريخية للقيادة الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية.
على العالم أن يتدخل اليوم، وهو إنذار وتحذير من جلالتها للعالم، وإلا فإننا سنكون أمام مشهد أكثر تعقيداً وأمام أزمة إنسانية ربما ستكون واحدة من المآسي الأكبر إيلاماً في تاريخنا الحديث وموت مجاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى.... هذه كلها معان ركزت عليها جلالتها وطرحتها من أجل عالم أفضل... عالم يعيش بسلام وأمن... حتى تكون حياة الفلسطيني كحياة غيره في هذا العالم غالية ومقدرة.

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