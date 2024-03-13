Thursday, 14 March 2024 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق منصة بحثية للتغير المناخي والتنوع الحيوي

3/13/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– بدأت لجنة متخصصة وضع رؤية مفصلة حول منصة بحثية وطنية للتغير المناخي والنفايات والنقل والطاقة والتنوع الحيوي ستطلق العام المقبل.
هذه المنصة، التي ستطلقها وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وكمبادرة ضمن بند قطاع الاقتصاد الأخضر، وفي محرك البيئة المستدامة تحديداً.
وأكد عضو اللجنة د. في الجامعة الأردنية جواد البكري أن "صندوق البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، سيكون الجهة الحاضنة لهذه المنصة الواردة في الوثيقة".
ولفت لـ"الغد" الى أن "عدة لجان فرعية شُكلت من خبراء في مجالات التغير المناخي والنفايات والنقل، والطاقة والتنوع الحيوي لوضع تصوراته حول البيانات الواجب إدراجها في المنصة".
وأشار إلى أن "اللجنة المعنية بالتغير المُناخي تعمل في المرحلة الحالية على وضع المؤشرات والبيانات الخاصة في هذا القطاع، حتى يمكن من خلالها صندوق البحث العلمي العام المقبل تقديم الدعم لمشروعات بحثية، وضمن الاحتياجات الواردة في هذا المجال ضمن المنصة".
وقدم البكري شرحاً على ذلك بأن "المشروعات البحثية لا بد أن تتوافق والمؤشرات التي تُدرج بشأن التغيرات المُناخية في المنصة، وما بين أعوام 2025 و2026، وهي الفترة الزمنية المحددة لها ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي".
وبين أن "هنالك عدة اجتماعات عقدتها اللجان الفترة الماضية، في وقت ستعقد فيه اللجنة المعنية بالمناخ اجتماعا لأصحاب المصلحة قريباً، بهدف التشاور مع المؤسسات المعنية والممولين حول مكونات المنصة، والبيانات التي ستدرج فيها".
وأضاف أن "هنالك منصة أخرى تعتزم وزارة البيئة على إطلاقها، والتي ستحتوي على معلومات ذات علاقة بالتغيرات المُناخية عن الأردن".
ولكن الاختلاف بين هاتين المنصتين أن "تلك المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي ستحتوي على بيانات بشأن التغيرات المُناخية ليس فقط على صعيد الأردن، وإنما على المستوى العالمي كذلك".
وتلك الخطوة تهدف، بحد قول البكري لـ"المقارنة بين ما يجري على الصعيد العالمي فيما يخص العمل المناخي، وذلك الذي تقوم به المؤسسات الوطنية على المستوى المحلي، وأين يقف الأردن في هذا الجانب تحديداً".
وأشار الى أن "صندوق البحث العلمي لديه توجه، ولكن ما زال قيد الدراسة، على أن يفتح دعوة لإجراء مشاريع بحثية تخدم المنصة، مع تقديم مبلغ مالي لهذه الغاية".
ولكن ذلك يحتاج، بحسبه "الاجتماع مع الجهات المعنية لتحديد المواضيع البحثية، وبأي قطاعات لتدرج ضمن الأولويات لمشاريع الأبحاث التي سيجري العمل على استقطابها من مختلف الباحثين في قطاع البيئة، والتغيرات الُمناخية".
ونوه إلى أن "المشاريع البحثية ستأخذ فترة تتراوح بين العام والعامين لإنجازها، ولكن لا يعني ذلك أن المرحلة الأولى من المنصة لدى إطلاقها لن تكون منجزة".
وأشار إلى أن "فكرة المنصة تقوم بالأساس على خدمة البحث العلمي في مجال التغيرات المُناخية، في ضوء افتقار الأردن للأبحاث المتخصصة في هذا المجال".
وحددت وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وفي محرك البيئة المستدامة عشرون مبادرة عملية تعزز الممارسات المستدامة بتغير المناخ، كجزء لا يتجزأ من تمكين نمو الأردن مع وضع الضوابط لحماية بيئة المملكة، ومواردها للأجيال القادمة.
ووفق تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) صادر في عام 2021 فإنه" بحسب الهدف الـ13 من التنمية المستدامة، كان هنالك انخفاض في نسب الأبحاث التي تناولت مواضيع التكنولوجيا للتخفيف من مخاطر المناخ، والتأثير المحلي لخطر التغييرات المناخية في الأردن".

MENAFN13032024000072011014ID1107975064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث