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تأسيس مجلس أعلى للصحافة.. هل يخدم الإعلام الأردني؟

3/13/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – يطرح إعلاميون وخبراء جملة من التساؤلات عن أفضل المرتكزات المنشودة التي ينبغي أن نبني عليها الإستراتيجية الوطنية للإعلام في المملكة، في ظل تطور الإعلام وتسارعه.
وتساءلوا ماذا لو تم استحداث "مجلس أعلى للصحافة"، وماذا ستكون أهميته لمواكبة هذا التطور عبر دعم الإعلام الرسمي والخاص، وإطلاق صلاحياته للتحرّك بطريقة تتناغم مع الرسالة الوطنية الإعلامية؟ وهل سيتمكن هذا المجلس، إن وُجد، من بلورة مُحدّدات السياسة الإعلامية والرسائل الوطنية؟
من هنا، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور: "نحن لا نعارض أي توجه يمكن أن يساهم بدعم الإعلام في الأردن ودعم تفكير الحكومات والدولة الأردنية في التعامل مع الإعلام، فهذا مبدأ راسخ".
وأضاف منصور: "من هذا المنطلق، يجب أن تكون هناك مُحدّدات، ودراسة للتحديات التي رافقت المملكة منذ تأسيسها في التعامل مع الإعلام".
وأكد بالقول: "يجب أن نسأل أنفسنا: أين نجحنا وأين أخفقنا؟ وما التحديات وقصص النجاح؟ وما المتطلبات ليكون الإعلام الأردني صوتا مسموعاً حاضراً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يمكّن الدول الأردنية من تقديم سرديتها بشكل فعال؟".
وبحسب منصور "على مرّ السنوات والعقود الماضية جربنا في الأردن توجهات مختلفة، وكانت لدينا وزارة إعلام ثم جاء التوجه بإلغائها من دون نقاش، أو دراسات معمقة حول: لماذا نؤسس ولماذا نلغي؟".
وقال: "منذ عامين تقريبا، بدأ الحديث عن وزارة اتصال حكومي، وأنها هي من ستتولى وضع إستراتيجيات الإعلام"، مقترحا أن يُمنح وقت كاف لهذه الوزارة، وأن تُعطَى الصلاحيات، وأن يكون لديها تصور واضح عابر أوسع من قصة أن تبقى في حدود معينة من القضايا.
وأضاف: "أعتقد أن مبادرة وزير الاتصال الحكومي بتفعيل منتدى التواصل الحكومي هي خطوة إيجابية؛ لأنها توفر المعلومات، وهذا ما يحتاجه الإعلام".
وتابع: "نريد أن نهتم بصناعة الإعلام؛ لأنه لا يوجد لدينا إعلام قوي، وصناعة الإعلام لا تقتصر على وجود الموارد البشرية اللازمة، بل يجب أن تتوفر أيضا الموارد المالية".
وقال منصور: "يجب أن نؤمن بأننا نريد إعلاما وطنيا، لكن على أن نوفر حواضن ومناخا للنجاح".
من جانبه، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، إنه "قبل التفكير بأي جسم بديل، لا بد من الإجابة عن سؤالين هما: "ماذا تريد الحكومة من الإعلام في ظل التطور المُذهل في وسائل الاتصال والثورة المعرفية والتكنولوجية التي تجعل من الصعب التعامل مع الإعلام بالصورة التقليدية؟ وهل تؤمن أصلًا بحرية الصحافة؟".
وأكد المومني أن جُلّ ما تؤمن به الحكومات هو كيفية إبقاء السيطرة على وسائل الإعلام وإخضاعها للرقابة، وتعديل التشريعات للوصول إلى ذلك، وما يتم الحديث عنه بين فترة وأخرى عن مسميات توحي بالرغبة في الانفتاح وتعزيز استقلالية الإعلام ربما تأتي لإكمال صورة الديكور المطلوب للإصلاح، وهذا لا يعدو كونه مظهرا خادعا يتنافى مع النهج الصحيح لما يجب أن تكون عليه النظرة للإعلام.
وقال المومني: "يجب أن تتحرّر الحكومات من الخوف من الإعلام، وأن تنظر له كرافعة أساسية للديموقراطية والإصلاح، وعين الرقيب الكاشف للحقيقة، وأن تسعى لتعزيز حرية الصحافة واستقلالية مؤسسات الإعلام والحد من مرجعياتها لتعبر عن الوطن بفئاته كافة، والانفتاح على وسائل الإعلام المختلفة والتدفق الحر للمعلومات، ومراجعة القوانين الناظمة للإعلام واختصارها في قانونين على أكثر تقدير أحدها تنظيميًا والآخر لمعالجة المخالفات التي ترتكب، والاستفادة من التقنيات الحديثة في علوم الاتصال".
وأضاف: "نحن لسنا بحاجة لإستراتيجيات ومجالس بقدر ما نحتاج لإرادة حكومية جادة وصادقة في ما يجب أن يكون عليه الإعلام، فالوصفة سهلة وأدواتها على درجة من الكفاءة والتميّز، وترجمة الأقوال إلى أفعال".
إلا أن المختص في قوانين الصحافة والإعلام والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي كان له رأي آخر، حيث قال إن فكرة "تأسيس مجلس أعلى للصحافة والإعلام يمكن له أن يسهم في التوعية القانونية بالواجبات والالتزامات المفروضة على الصحفيين والإعلاميين، وكذلك التقيد بالمبادئ والآداب والأخلاقيات التي يجب على الصحفي أو الإعلامي أن يلتزم بها ويعمل من أجل تحقيقها، نظراً لما للصحافة من دور اجتماعي، ورسالة وطنية تؤديها".
وأضاف: "فضلاً عن دور الصحافة الكبير في تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء مع ضرورة الالتزام بالدقة، والموضوعية، والمهنية العالية، وعدم استغلال الصحفي مهنته من أجل تحقيق مكاسب شخصية".
وأكد الراعي أن هذا ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عن ضرورة أن يكون الإعلام وطنياً يمارس دوره بمسؤولية.
وأضاف أن التزام الصحفيين والإعلاميين بهذه المبادئ يُحقّق قدرتهم على النقد البناء من أجل تحقيق مصلحة المجتمعات، كما يحمي الجمهور من أي استخدام غير مسؤول للصحافة من أجل تحقيق أغراض معينة أو للترويج والدعاية، لا سيما في ظل الانتشار غير المسبوق للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي والأنظمة الذكية.
وبين أن وزارة الاتصال الحكومي هي جهة حكومية تنفيذية للتشريعات، بينما يمكن أن يكون هذا المجلس بمثابة جهة استشارية تنفذ توصيات معينة للارتقاء بمستوى الصحافة والإعلام، ويعامل كهيئة مستقلة أو مؤسسة مجتمع مدني قادرة على التواصل مع مختلف الجهات الإعلامية وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.
وحول الأسس التي يجب أن ترتكز إليها الإستراتيجية الوطنية للإعلام في المملكة، قال الراعي إن "الصحافة والإعلام لا بُدّ وأن يستندا بصورة عامة إلى الأسس المهنية والقانونية والأخلاقية التي وردت وترد في العديد من النصوص القانونية، سواء قانون المطبوعات والنشر أو قانون نقابة الصحفيين أو قانون هيئة الإعلام أو حتى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية".
وأشار إلى أن ذلك يجب أن يكون مقرونا مع دراسة الحقوق التي يتمتع بها الصحافيون كقانون حق الحصول على المعلومات، والتركيز على الجوانب الدستورية مثل حرية الرأي والتعبير وحق الإنسان في حياته الخاصة وغيرها من المبادئ الدستورية التي ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بوسائل الصحافة والإعلام.

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