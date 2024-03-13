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وادي الأردن: توجه لرسم خريطة طريق لتحديد النمط الزراعي المناسب مع المناخ

3/13/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- تعتزم سلطة وادي الأردن، المضيّ بالتوصيات المنبثقة عن ورشة "القيمة الاقتصادية للمياه بوادي الأردن"، في خطوة تهدف لتحديد النمط الزراعي المناسب مع المناخ، والمتناسب للتسويق، وما يحقق ويلبي العائد الاقتصادي للمزارع، وفق أمينها العام هشام الحيصة.
وأكد الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، أهمية الدراسة والمسح المنفذ في منطقة الأغوار، كجزء من مشروع رفع كفاءة المياه وحوكمة قطاعها بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بحيث سعت لاحتساب الكلف التشغيلية للخدمات التي تقدمها "وادي الأردن".
وقال الحيصة إن تلك الخدمات، ترتبط بمواضيع الصيانة وقطع الغيار، وديمومة المنشآت المائية، ودراسة واقع المزارعين، وذلك من ناحية طرق الري الحديثة، تماشيا مع إيجاد القيمة الاقتصادية للمياه، ما يعني تقييم أثر المياه التي يجري تزويدها للمزارع على الأمن الغذائي.
وأشار أمين عام "وادي الأردن" إلى أهمية التوصيات المنبثقة عن دراسة القيمة الاقتصادية للمياه بوادي الأردن، بخاصة في تحقيق الاستثمار الأمثل لرفع القيمة الاقتصادية لناتج الزراعة والمياه المزودة للمزارعين، بما تنعكس عليهم إيجابا.
وبين أنه ستجري متابعة توصيات ورشة العمل التشاورية التي نظمت بالتشارك مع المزارعين والجهات والمؤسسات المعنية بالمياه والزراعة، بالإضافة لخبراء في الاقتصاد الزراعي، بناء على نتائج التقييم الذي أطلق في الورشة ذاتها، إذ ستمثل المرحلة الثانية إجراء "مشاريع تجريبية" في الوحدات الزراعية بهدف الاستثمار في طرق الري الحديثة.
وأكد الحيصة، أن تأمين المياه للمزارعين ضمن أولويات سلطة وادي الأردن، برغم التحديات ونقص المتاح، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار مع المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري لإنجاح جهود السلطة.
وشدد على أهمية التشاور والشراكة لإثراء هذا العمل، وتحقيق أهدافه المستقبلية، مبديا تفاؤله بأن تسهم الدراسة بفهم أعمق لقيمة المياه في المناطق المروية بوادي الأردن، وتوجيه الجهود نحو تحسين إدارة مصادر المياه.
وسلطت الدراسة، التي أطلقت خلال ورشة عمل عنوانها "إشراك أصحاب المصلحة وعرض النتائج الأولية لدراسة القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن"، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الـ(USAID)، الضوء على أهمية استخدام مصادر المياه الجديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مع التركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية.
وفي محور الزراعة المروية التي نصت عليه الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، فإن القيمة الاقتصادية لمياه الري تتفاوت بشكل كبير بناء على أنواع المحاصيل المزروعة، وممارسات الري المتبعة، حيث يمتلك وادي الأردن قيمة اقتصادية لمياه الري أعلى بنسبة
50 % من تلك القيمة في المرتفعات.
وقالت إستراتيجية "المياه" الوطنية إن كفاءة استخدام المياه في المزارع تبلغ حوالي 60 % فقط، مما يتيح مجالا واسعا للتحسين.

MENAFN13032024000072011014ID1107975062

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