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مسؤولون: توجيهات الملك باستمرار لدعم التحديث الإداري تتكامل مع التحديث الاقتصادي والسياسي

3/13/2024 11:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- بين مسؤولون في القطاع العام، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتقييم أثر المشاريع المنفذة العام الماضي، استمرار للدعم المطلق لمسار التحديث الإداري الذي يتكامل مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والذي يوليه جلالته اهتماما ومتابعة كبيرين كونه الرافعة لكافة مسارات التحديث والتطوير التي يقودها جلالته.
وقالوا لـ"الغد"، جرى إعداد خطة تنفيذية لخريطة طريق تحديث القطاع العام تتضمن مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، كما وجه جلالة الملك ويتم تطوير هذه المؤشرات وتحديثها دورياً وقياسها شهريا.
وحول أهمية الشفافية والعدالة والكفاءة في آلية التعيين، بينوا أن هذه التوجهات ستكون مرتكزاً أساسياً لعمل الهيئة، بوضع أطر تنظيمية ذات صلة بالتعيين والاستقطاب بآليات جديدة، سيجري التعامل معها.
مديرة وحدة تطوير القطاع العام برئاسة الوزراء وداد قطيشات، لفتت الى إعداد خطة تنفيذية لخريطة طريق تحديث القطاع العام، تتضمن مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس كما وجه جلالته، وتطور هذه المؤشرات وتحدث شهريا، وتشرك ما أمكن من أصحاب العلاقة بعقد لقاءات وندوات ومقابلات وفعاليات، بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف قطيشات لـ"الغد"، انه جرى: تحقيق 32 مليون مشاهدة على الصفحات الرسمية لتحديث القطاع العام على مواقع التواصل الاجتماعي، وجذب أكثر من 64 ألف متابع عليها. وعَقْد أكثر من 40 لقاء وحواراً تفاعلياً. وإعداد استراتيجية الاتصال والتواصل لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وتدريب موظفي الهيئة على تنفيذها أيضاً.
من جهته قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن توجيهات جلالة الملك، تأتي ضمن اهتمام وحرص جلالته الدائم على تجويد مخرجات برامج تحديث القطاع العام وتقييم أثر المشاريع المنفذة العام الماضي.
وأضاف الناصر في تصريح خاص لـ"الغد"، أن إنشاء الهيئة مطلع العام الحالي كان أحد مخرجات خريطة التحديث، ضمن تصور إستراتيجي متكامل لاستدامة الجهود الإصلاحية للإدارة العامة، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء، وستعمل الهيئة على تحقيق الأهداف المناطة بها في وضع السياسات والمعايير التنظيمية في المجالات الرئيسة التي تشكل جوهر التحديث الإداري كالموارد البشرية في القطاع العام والخدمات الحكومية والبيئة المؤسسية في الدوائر الحكومية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات في الدوائر الحكومية بما يعزز مأسسة التحديث الإداري وبشكل مستدام.
وبشأن توجيهات جلالة الملك حول أهمية الشفافية والعدالة والكفاءة في آلية التعيين، بين الناصر بانها ستكون مرتكزاً أساسياً لعمل الهيئة من حيث وضع الأطر التنظيمية ذات الصلة بالتعيين والاستقطاب، عبر آليات جديدة، سيجري التعامل معها، وخصوصاً بشأن التوجه نحو الاعلان المفتوح عن الوظائف الشاغرة وتطوير الأدلة والنماذج والدعم الفني لضمان التطبيق الفعال، وتنفيذ الدور الرقابي للهيئة على الدوائر الحكومية وتقييم مدى امتثالها للتعليمات والأسس التي تضعها الهيئة في هذا المجال، وبما ينسجم مع دور ومسؤوليات الهيئة التنظيم الرقابي.
هذا وكان جلالة الملك، اطلع اول من امس على سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، وأشار جلالته، خلال لقائه معنيين بقصر الحسينية، لضرورة إجراء تقييم أثر على المشروعات التي نفذت في عام 2023 لضمان التغذية الراجعة.
من جهته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة عملت على إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لخريطة طريق تحديث القطاع العام 2022 - 2025 وفق محاور البرنامج الثلاث؛ محور تطوير الخدمات، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور تطوير التشريعات وبحسب المدد الزمنية المحددة.
وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ان نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، والتي بلغت 90 بالمائة من أولويات العمل المجدولة لسنة 2023.

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