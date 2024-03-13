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الأغذية العالمي: تدهور سريع لظروف المستفيدين بعد تخفيض المساعدات الغذائية

3/13/2024 11:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – حدد برنامج الأغذية العالمي حجم متطلبات التمويل لتنفيذ مشاريعه في الأردن في الفترة الواقعة بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو) العام الحالي بـ89.5 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.
ووفقاً لتقرير صادر عن البرنامج، فإنّ الشهر الاوّل من العام الحالي شهد نقصا في التمويل، وهو نقص مستمر من الأشهر السابقة، لكنه واصل تقديم مساعدات غذائية مخفضة لـ410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، فحصلوا جميعًا على 15 دينارًا (21 دولارًا) للشخص الواحد شهريًا.
وبحسب التقرير، فإنّ رصدا سابقا نفذه البرنامج لحالة الأمن الغذائي للاجئين ونقاط الضعف ذات الصلة التي يواجهونها، أشار إلى أنّه ونتيجة لتخفيض المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية اعتباراً من تموز (يوليو) العام الماضي، لوحظ تدهور سريع في ظروف المستفيدين مقارنة بالنصف الأول من العام.
وقد ارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد خلال فترة التخفيض؛ لتصل إلى 19 % في الربع الرابع، بدلا من 3 % فقط قبل التخفيض؛ ما يعني أنّ التخفيض أثّر على 78 ألف مستفيد.
وارتفع استهلاك الغذاء السيئ لـ17 % من 2 % عام 2022. وأكد هذا الانخفاض الجذري اعتماد اللاجئين العميق على مساعدة برنامج الأغذية العالمي، وعدم قدرتهم على مواجهة هذا الانخفاض.
وكان البرنامج وبسبب "النقص الحاد في التمويل"، قلّص مساعداته للمستهدفين منذ صيف العام الماضي، إذ خفض مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم سوريون (410 آلاف مستفيد).
وبحسب التقرير، فإنه في إطار الدعم الفني الذي يقدمه البرنامج إلى وحدة الرصد والتقييم في صندوق المعونة الوطنية، نفذ البرنامج رصد نتائج الأمن الغذائي إلى صندوق المعونة الوطنية في كانون الثاني (يناير).
وكجزء من دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، بدأ برنامج الأغذية العالمي أنشطة التغذية المدرسية للفصل الدراسي الثاني بعد العطلة الشتوية. وتضمن ذلك توزيع ألواح من التمر على حوالي 30 ألف طالب في مخيمي الزعتري والأزرق. واستئنف التوزيع في المجتمعات المحلية في بداية شباط (فبراير) مستهدفًا 200 ألف طالب.
وفي كانون الثاني (يناير)، أنهى البرنامج دراسة جدوى ستوجه التدخلات المستقبلية في مجال الزراعة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
ويشير البرنامج إلى أنّ الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض، عدد سكانه 11.5 مليون نسمة، 63 % منهم تحت سن الـ30. وهو إلى ذلك فقير الموارد، يعاني من عجز غذائي، مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة.
وذكر أنّ الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان. إذ سجل 649 ألف لاجئ سوري و75 ألف لاجئ من بلدان أخرى لدى المفوضية العام الماضي، ما يضيف ضغطًا غير مسبوق على ميزانيته وموارده الطبيعية وبنيته التحتية وسوق العمل، لافتاً إلى أنّ معدل البطالة بين الشباب مرتفع "بشكل مثير للقلق" في الربع الثالث من العام الماضي، ويقدّر بـ46 %.
وأكد أنّه وبرغم الضغط الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن، لكن "ربط التحقيق أهدافه الوطنية، بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين".
وفي إطار الخطة الإستراتيجية القطرية الخمسية للبرنامج (2023-2027)، فإنه يواصل تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، وكذلك المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، ويعيد تركيز أنشطته التعليمية والتغذوية، ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.
وكان البرنامج حذر في وقت سابق، بأنّ كل تخفيض 1 % في المساعدات الغذائية، يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص عالمياً نحو حافة المجاعة، موضحا في تقرير بعنوان "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي" بأنه في الوقت الذي تخفض حصص الإعاشة، يأتي في وقت تعتبر فيه المساعدات الغذائية التي يقدمها بمثابة "شريان حياة حيوي"، وغالباً ما تكون "الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة".
وذكر أنّ هناك 345 مليونا، واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم العام الماضي، منهم 40 مليونا في مستويات الجوع الطارئة، وهم من يضطرون لاتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، كما أنهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.
ومنذ العام الماضي، أعلن البرنامج أنّه "يكافح لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية"، كما انه يواجه عجزا في التمويل يزيد على 60 %، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً.

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