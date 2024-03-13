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الصفدي: نحن بمواجهة حرب خرقت فيها إسرائيل كل القوانين الدولية

3/13/2024 11:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمّان- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أننا "في مواجهة حرب خرقت إسرائيل فيها كل القوانين الدولية، وخرقت القانون الدولي الإنساني، وارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة، واستخدمت التجويع سلاحا؛ وارتقى أكثر من 30 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 12 ألف طفل، وهذا الرقم هو الأعلى في كل الصراعات التي شهدها العالم على مدى السنوات الأخيرة".
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في اجتماع تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في ⁧‫غزة‬⁩، والتداعيات الكارثية للحرب، والجهود المبذولة لوقفها.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
ووقّع الصفدي وألباريس‬ مذكرتي تفاهم الأولى بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين، والأخرى بين المعهد الدبلوماسي الأردني في الوزارة والمدرسة الدبلوماسية في وزارة الخارجية الإسبانية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء، قال الصفدي: "أرحب بمعالي وزير خارجية إسبانيا خوسيه ألباريس في زيارته الأولى إلى للمملكة لبحث آليات البناء على الشراكة والصداقة الإستراتيجية التي تربط المملكتين، ولتنسيق جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية، والعمل معا من أجل ضمان التقدم نحو مستقبل يسوده العدل، وينتهي فيه الظلم وتتجسد خلاله الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني".
وأضاف الصفدي: "على المستوى الثنائي أجرينا محادثات موسعة استهدفت التوافق على خطوات عملية لزيادة التعاون بين البلدين والبناء على مخرجات الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى إسبانيا العام الماضي ولقائه دولة رئيس الوزراء، ووقعنا اليوم مذكرتي تفاهم الأولى حول مأسسة المشاورات السياسية، والثانية حول تبادل الخبرات بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وهاتان المذكرتان ستتيحان اجتماعات مستمرة بيننا من أجل التوافق على خطوات لتوسعة التعاون في مختلف المجالات".
وزاد: "لإسبانيا دور رئيسي في الاتحاد الأوروبي، ولها تاريخ كبير أيضا في العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة؛ فمن إسبانيا انطلقت العملية السلمية قبل أكثر من 30 عاما، وإسبانيا مستمرة في جهودها التي تريد أن تحقق الهدف الذي عملنا جميعا لأجله منذ عقود، وهو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
وقال الصفدي "بحثت ومعالي الوزير الوضع المتدهور الذي نراه يستمر في غزة ومتفقان على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن أي مقاربة مستقبلية يجب أن تقوم على أساس هذه القاعدة وتستهدف إيجاد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية كاملة بما فيها الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية".
وحذر الصفدي "الخطر يتفاقم، وكنت واضحا في الحديث مع معاليه بألا يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يستمر في تقويض أمن المنطقة برمتها، لا يمكن أن يسمح له بالاستمرار في هذه الحرب، ولا يمكن أن يقبل العالم أن يموت الأطفال جوعا وأن تموت الأمهات عطشا وأن يشرد حوالي 107 ملايين فلسطيني، خاصة وأن إسرائيل مستمرة في منع دخول ما يكفي من المساعدات لتلبية احتياجات الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "التحديات كبيرة، والتعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب وإدخال المساعدات يدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن "علاقاتنا الثنائية تمر في أفضل لحظاتها، وهذه الزيارة ستساهم في توطيد العلاقات بين البلدين".
وأضاف: "قمنا بتوقيع اتفاقيتين؛ واحدة حول المشاورات السياسية وأخرى حول التعاون بين معاهدنا الدبلوماسية، وقمنا بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية، ونود أن نعمل بشكل موسع مع الأردن فيما يتعلق بقطاعات الماء والطاقة البديلة". وقال: "الأردن وفلسطين أكبر شركائنا في مجال التعاون الإنساني، والتزمنا بحوالي 90 مليون يورو هذا العام للتعاون في هذه المجالات، وفي الأردن هنالك ما يقارب 2.5 مليون من اللاجئين الفلسطينيين، وجزء من هذه المساهمات التي سنقدمها للأونروا ستصل إلى الأردن".
وأكد ألباريس أن الأونروا هي مؤسسة "غير قابلة للاستبدال، فهي توفر التعليم لأكثر من 200 ألف طالب، وعشرات الآلاف من الأشخاص ينعمون بالخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة، وكذلك غيرها من الخدمات".
وقال: "اهتماماتنا مشتركة، وقلقنا مشترك، ومتفقون على واحدة من أهم المشاكل والصعاب التي دفعتني إلى أن آتي هنا إلى عمان وهي الأزمة الإنسانية في غزة، والوضع المثير للقلق في الضفة الغربية".
وزاد: "الدبلوماسية الأردنية صوتها قوي جدا، وهي مهيأة وقادرة على إيصال الرسالة، ونحن في الدبلوماسية العالمية نعتبر الدبلوماسية الأردنية مرجعية مهمة في هذه المنطقة". وأشار ألباريس إلى الدور المهم الذي يقوم به الأردن والوزير الصفدي، خاصة في إطار وجود الأردن في رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط.
وزاد: "الوزير الصفدي وأنا دائما ومنذ اللحظة الأولى نؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، ووقف قتل المواطنين ليس فقط الذين يموتون بسبب القصف والقنابل ولكن أيضا الذين يموتون بسبب الجوع، وهذا هو ندائي الأول ومطلبي الأول؛ وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن غير المشروط، واحترام غير مشروط للحقوق والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية".
وقال ألباريس: "لا يجوز أن تكون أي مؤسسة أو دولة فوق القانون"، مضيفا "أدنت العمليات الإرهابية التي قامت بها حماس، ولكن منذ ذلك مرت خمسة أشهر منذ السابع من تشرين الأول وعداد الموتى لم يتوقف، نتحدث اليوم عن أكثر من 30500 ضحية، الكثير منهم من الأطفال والنساء؛ هم ليسوا أرقاما ولن ننساهم، هم أشخاص لهم مشاعر ولهم حياة، وهذا ما يجعل من الوضع غير مطاق على الإطلاق، ويجب وقف هذه المأساة، ويجب أن نعمل سوية على وقفها".
وأضاف: "على الجهتين أن تعملا على وقف إطلاق النار وترك السلاح، ونحن ندعم جهود الوساطة والكثير من المجتمع الدولي يدعمها، وخاصة إسبانيا والأردن".
وقال: "وقف إطلاق النار الدائم والنهائي يمكن أن نصل إليه إذا قمنا باحترام وتطبيق حل الدولتين، وإسبانيا تريد الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وأكثر من 90 دولة تدعم هذه المبادرة، ونريد أن نجد فلسطين معترفا بها على مستوى العالم كدولة مستقلة ذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
وزاد: "ترفض إسرائيل إدخال الغذاء، وترفض إدخال الدواء، وإيصال الماء والكهرباء إلى أهل غزة، ونحن في مواجهة حالة غير مسبوقة ليس فقط في حجم الهمجية التي تبدت خلال هذه الحرب، ولكن أيضا في حجم العجز الدولي على مواجهة هذه الهمجية، وعلى مواجهة هذه الخروقات للقانون الدولي".
وقال: "إسبانيا ستواصل القيام بما قامت به منذ تفجر الصراع، والوصول إلى وقف لإطلاق النار هو أولويتنا القصوى، هذه هي زيارتي الثالثة للمنطقة، وتحدثنا مع جميع شركائنا، وفي بروكسل نتحدث بشكل مستمر مع المفوض العام، ومع الولايات المتحدة، ونحن نسعى إلى وقف توريد السلاح لمنطقة الصراع، وفي إسبانيا توقفنا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عن إعطاء رخص لتوريد السلاح إلى إسرائيل، ووضعنا عقوبات على 12 ألف مستوطن من إسرائيل لأن الوضع في غزة يقلقنا وفي الضفة الغربية أيضا".
وزاد: "يجب أن نواصل العمل على الصعيد السياسي، وعندما تتوقف البنادق والمدافع نريد أن نعمل سياسيا من أجل وقف دوامة العنف المستمرة منذ سنوات، ويجب أن نعمل على المدى القصير، وهنالك مؤتمر السلام الذي طرحته إسبانيا ودعمه أيضا مجلس الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، ودعمه الأمين العام للجامعة العربية، ولغاية اليوم أكثر من 90 دولة تدعم هذا المؤتمر، وهو ليس مؤتمرا يشبه مؤتمر بروكسل أو مدريد، بل هو مؤتمر جديد نريد من خلاله أن نصل إلى حل دولتين، وأن يكون هنالك في النهاية دولة فلسطينية مستقلة قابلة للعيش والحياة".
وقال ألباريس: "رئيس الحكومة الإسبانية أعلن قبل مدة وقال إن إسبانيا تريد من البرلمان مناقشة هذا الموضوع، وضمان إيجاد الدولة الفلسطينية كجزء وكدولة عضو في المجتمع الدولي، بحيث تكون غزة والضفة الغربية تحت السلطة نفسها، سيكون هناك ميناء في غزة، وتكون العاصمة في القدس الشرقية، ولكي نصل إلى كل ذلك نحن بحاجة إلى مساعدة مالية من قبلنا ومن قبل الجميع".
وزاد: "نحن ضاعفنا التعاون المالي مع السلطة الفلسطينية؛ زدناه إلى 3 أضعاف ما كان عليه في السابق؛ حوالي 35 مليون يورو إضافية أعطيناها وقدمناها للأنروا منذ شهر كانون الأول الماضي حتى نضمن أن الفلسطينيين الذين يعيشون اليوم في غزة، وفي الضفة الغربية والفلسطينيين اللاجئين خارج فلسطين يحصلون على الخدمات التي يستحقونها".
وفي إجابة عن سؤال حول مشاركة إسبانيا في الإنزالات الجوية الإنسانية على غزة، وما تتخذه من خطوات للاعتراف بدولة فلسطين، قال: "فيما يتعلق بإرسال المساعدات والإنزالات الجوية تشارك إسبانيا في الكثير من هذه الإنزالات الجوية التي يتم استخدامها من أجل إرسال المساعدات إلى المحتاجين في غزة وسنشارك أيضا، وسأعطي التعليمات هنا لمدير التعاون الإسباني في الأردن من أجل إيصال المساعدات عبر الجو"، مشيرا إلى حنكة القيادة الأردنية في الإنزالات الجوية.
فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قال ألباريس "في عام 2014 البرلمان الإسباني صوت بالإجماع على قرار يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هناك سفارة
فلسطينية في العاصمة مدريد، وكانت لي اجتماعات عديدة وبشكل رسمي مع نظيري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وخلال هذه الحكومة الإسبانية تحدثنا عن أننا نود الاعتراف بشكل رسمي بالدولة الفلسطينية".
وختم الصفدي بالقول: "نشكر مشاركة إسبانيا في عمليات الإنزال الجوي إلى غزة، وأكرر ما كان أكد عليه جلالة الملك، حفظه الله، بأن هذه النزالات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات غزة لكنها جهد استثنائي في حال غير إنسانية فرضتها إسرائيل وفرضتها الحرب الإسرائيلية على غزة، ونؤكد أن إيصال المساعدات بحجم كاف إلى جميع أنحاء غزة يتطلب أن تنفذ إسرائيل التزاماتها تحت القانون الدولي وأن ينفذ المجتمع الدولي قراراته التي طالبت بأن تفتح إسرائيل جميع المعابر لإدخال المساعدات، وهذا ما لم يحدث".
وأكد الصفدي "نقوم بما هو متاح لكننا ندرك جميعا أن السبيل الوحيد لإيصال المساعدات هو وقف سياسة التجويع التي تعتمدها إسرائيل في غزة، والسماح بإدخال المساعدات بشكل كامل وكاف لجميع أنحاء القطاع"، مشيرا إلى أنه ثمة مجاعة حقيقية، وثمة أرقام للأمم المتحدة لا يمكن أن يقبلها العالم في هذا الزمان وفي هذا الوقت، وهنالك تعقيدات كبيرة تفرضها إسرائيل حتى على ما تسمح مبدئيا بدخوله من مساعدات.

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