الأردن يدين الحادث الإجرامي الذي تعرض له 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا

الأردن يدين الحادث الإجرامي الذي تعرض له 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا
التاريخ
3/13/2024 11:31:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحادث الإجرامي الذي تعرض له ثلاثة رهبان مصريين في دير قبطي في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا يوم أمس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والرموز الدينية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ولأسر الضحايا رحمهم الله.
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