الخصاونة: هناك تمازج للموقفين الرَّسمي والشَّعبي تجاه العدوان على غزة





وأضاف الخصاونة، خلال حديثه على برنامج نيران صديقة الذي يذاع عبر شاشة عمّان TV، مساء الأربعاء، "تعرَّضنا إلى نقد موضوعي أشَّر على مواطن الخلل بمسؤوليَّة، وأنه من حقّ أي مواطن والمسؤول كمواطن أن يلجأ إلى القانون في حال تعرُّضه للإساءة والتَّجريح الذي يمسُّ حياته الشَّخصيَّة بخلاف القيم والمبادئ الأخلاقيَّة."

وحول الإنزالات الجويَّة على غزة، قال الخصاونة، أن الأردن بدأها منفرداً ب 40 إنزالاً قبل انضمام العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وأن هناك ضرورة لفتح المزيد من المعابر لإيصال المساعدات الإنسانيَّة، وان القوات المسلَّحة بادرت بإنزالات الجويَّة الإنسانيَّة والتي شارك فيها جلالة الملك شخصيَّا، حيث ترأس جلالته اجتماعاً في العقبة لتأطير هذه المساعدات.

وأكد الخصاونة أن موقف الأردن من القضيَّة الفلسطينيَّة ثابت ومشرِّف على جميع المراحل، وأنه لن ينجر إلى اصطفافات فصائليَّة إزاء موقفه تجاه الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم الوطنيَّة المشروعة.



وقال، "بذلنا أقصى جهد ممكن وفق إمكاناتنا، ووصمة عار على قلًّة قليلة لا ترى فروسيَّة قيادتنا وشعبنا وموقفنا الأردني المتماسك والمساند لأهلنا في غزَّة، فالموقف الأردني تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة مساند للحقّ الفلسطيني وواضح منذ نشوئها عام 1948م وليس منذ السَّابع من أكتوبر."

وأكد الخصاونة أن التَّهجير أو إنتاج أيّ ظروف ومناخات تؤدِّي إلى التَّهجير فهو خطٌّ أحمر لدى الأردن، ويشكِّل خرقاً ماديَّاً لمعاهدة السَّلام والموقف الأردني واضح وثابت ولم ولن يتغيَّر.



ونوه أن جلالة الملك يقود جهوداً حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزَّة وإيجاد أفق سياسي يفضي إلى تجسيد حلّ الدَّولتين، وقيام الدَّولة الفلسطينيّة المستقلَّة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.