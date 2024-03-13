الخصاونة: الآداء الحكومي الاقتصادي خلال العامين الماضيين يسير وفق المخطَّط له

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أن الآداء الحكومي الاقتصادي خلال العامين الماضيين يسير وفق المخطَّط له قبل الرُّبع الأخير من العام الماضي، مضيفا أن الحكومة تمكنت بسياسات حصيفة وغير شعبويَّة بالنَّأي بالإقتصاد عن آثار وتداعيات سلبيَّة أصابت العديد من الدُّول في المنطقة والعالم.

وأضاف الخصاونة، خلال حديثه عبر برنامج نيران صديقة الذي يذاع عبر شاشة عمّان TV، مساء الأربعاء، أن الحكومة أنجزت البرامج التَّنفيذيَّة لمسارات التَّحديث، للمضيّ قُدُماً بثقة وثبات في برنامج التَّحديث الشَّامل سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً الذي يقوده جلالة الملك.

وأشار إلى أن الحكومة تسير نحو الأفضل ومتجهة على مسارٍ واثق بانتظام نحو واقع أفضل بكثير بعيداً عن الخطابات الشعبويَّة وزراعة الأوهام.

وقال الخصاونة، "مستمرُّون في إشاعة الإيجابيَّة، وهذا يقين غير مبني على الأوهام، ولدينا مستهدفات واقعية نسعى إلى تحقيقها ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك يعضده سموُّ وليِّ العهد."





وتحدث الخصاونة على بعض النقاط منها، مجلس النوَّاب، والأحزاب، والبطالة، وهيكلة التعرفة الكهربائية، والتلاعب بالأسعار.

وحول النوَّاب، أكد الخصاونة أن مجلس النواب أنجز منظومة من التَّشريعات غير المسبوقة كمَّاً ونوعاً في المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، وأنه يقدر هذه الرُّوح العالية والتَّعاون الإيجابي وفق مبدأ الفصل المرن بين السُّلطات.

أما الأحزاب، قال الخصاونة إن الدَّولة لا تتدخَّل في تشكيل الأحزاب، وهذه العمليَّة منوطة بالقانون وأسسها واضحة جدَّاً للجميع.

وعن البطالة، قال إن الحكومة وفرت 89 ألف فرصة عمل عام 2022، وكذلك 46 ألف فرصة خلال النِّصف الأول من عام 2023، مقارنة مع معدَّل 50 ألف فرصة عمل سنويَّاً استحدثت خلال الفترة ما بين 2010 - 2020، كان أقصاها 68 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن البطالة انخفضت خلال عام 2023 بنسبة 2.7%، حيث بلغت نسبتها 21.4% مقارنة مع 24.1% خلال عام 2021، و22.8% خلال عام 2022.

أما التعرفة الكهربائية، أكد أن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية والتي وفَّرت 50 مليون دينار، وُجِّهت في جلها لدعم تنافسيَّة القطاع الصِّناعي.

وحول التلاعب بالأسعار، قال رئيس الوزراء، "لن نسمح لفئة قليلة بالتَّلاعب بالأسعار سواء في شهر رمضان أو في أيِّ وقت، والقطاع الخاص يتصدَّى معنا بكلِّ مسؤوليَّة لمثل هذه الممارسات."

