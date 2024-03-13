إسبانيا: الوضع في الضفة مثير للقلق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل
ألباريس إن الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق، وعلى المجتمع الدولي وقف المأساة
المتواصلة في غزة.
وأدان الوزير الإسباني، خلال لقائه نائب رئيس
الوزراء وزير الخراجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استمرار قتل
المدنيين في غزة، قائلا إن "الضحايا هناك ليسوا أرقاما، بل هم بشر".
وشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق
النار في غزة والسماح غير المشروط بدخول المساعدات واحترام المعاهدات والاتفاقيات
الدولية.
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