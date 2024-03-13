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إسبانيا: الوضع في الضفة مثير للقلق

3/13/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق، وعلى المجتمع الدولي وقف المأساة المتواصلة في غزة.
وأدان الوزير الإسباني، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخراجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استمرار قتل المدنيين في غزة، قائلا إن "الضحايا هناك ليسوا أرقاما، بل هم بشر".

وشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة والسماح غير المشروط بدخول المساعدات واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

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