الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يحتاج عقودا

الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يحتاج عقودا
التاريخ
3/13/2024 11:31:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر أن إعادة إعمار غزة
ستستغرق سنوات إن لم يكن عقودا، قائلا إن تحقيق التعافي المبكر لقطاع غزة
يحتاج مساعدة الناس في الحصول على الرعاية الصحية.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، بالا كريشنان
راجاغوبال، قال في وقت سابق إن الحرب على غزة، أسفرت عن تدمير ما يزيد عن
70% من منازل القطاع.
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