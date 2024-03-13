الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يحتاج عقودا

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، بالا كريشنان راجاغوبال، قال في وقت سابق إن الحرب على غزة، أسفرت عن تدمير ما يزيد عن 70% من منازل القطاع.

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