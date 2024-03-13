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الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يحتاج عقودا

3/13/2024 11:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات إن لم يكن عقودا، قائلا إن تحقيق التعافي المبكر لقطاع غزة يحتاج مساعدة الناس في الحصول على الرعاية الصحية.


وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، بالا كريشنان راجاغوبال، قال في وقت سابق إن الحرب على غزة، أسفرت عن تدمير ما يزيد عن 70% من منازل القطاع.

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